Kolumni: Sopimuksesta kohti käytännön ilmastotoimia YK:n ilmastokokous päättyi viime viikolla Marrakechissa Marokossa. Kokoukseen oman jännitteensä toi Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos. Arvuuttelua Donald Trumpin ilmastolinjoista on kuultu mediassa heti vaalipäivästä lähtien. Oma viestini on, että katsotaan ensin ja arvioidaan sitten. Myös kokouksessa käymäni keskustelut Yhdysvaltain edustajien kanssa vahvistivat näkemystä. Trumpin hallinnon linjaukset nähdään vasta ensi vuonna. Jo nyt olemme kuulleet hänen lieventäneen kantojaan ja suhtautuvan "avoimin mielin" Pariisin ilmastosopimukseen. Ilmastokokouksessa vallitsi suuri yksituumaisuus. Pariisin sopimus on peruuttamaton askel. Ilmastonmuutos ei pysähdy yhden maan vaalitulokseen eikä sen torjuminen ole kiinni yksittäisen maan kannasta. Tarvitsemme maailmanlaajuista yhteistyötä ja nyt on aika siirtyä sopimuksesta käytännön toimiin. Monet maat tietenkin kertoivat ylpeydellä omista ilmastotoimistaan erityisesti suurimman syyllisen eli fossiilisen energian käytön vähentämisessä. Näin tein tietysti minäkin. Suomi aikoo nostaa ensi vuosikymmenellä uusiutuvien osuuden yli 50 prosenttiin energiantuotannossa, puolittaa fossiilisen öljyn käytön ja luopua kokonaan kivihiilen käytöstä energian tuotannossa. Kestävällä metsänhoidolla varmistamme raaka-aineen metsäteollisuudelle ja ylläpidämme metsien kasvua eli hiilinielua. Tavoitteiden toteuttamista konkretisoidaan tänään julkaistavassa energia- ja ilmastostrategiassa. Tarvitsemme uusia toimenpiteitä niin lämmityksessä, liikenteessä kuin sähköntuotannossakin. Samalla luomme hyvää pohjaa uusille vientituotteille puhtaan teknologian saralla. Näistä ratkaisuista on huutava pula maailmassa. Se tuli selväksi niin Marokon kokouksessa kuin vienninedistämismatkallani Algeriassa sen jälkeen. Kimmo Tiilikainen Kirjoittaja on ympäristö- ja maatalousministeri. Lue koko uutinen:

