Kolumni: Ruotsi on kiva vitsi Yritin kovasti olla nauramatta. Sosiaalisessa mediassa levisi tiistaina MTV:n aamu-uutisissa sattunut moka: kesken tv-lähetyksen ruutuun ilmestyi teksti Ruotsi on kakka. Kanavan mukaan syynä oli inhimillinen virhe. Myönnetään, minua nauratti makeasti. Jälkikäteen mietin, miksi. Jos ruudussa olisi lukenut Ranska on kakka, olisin korkeintaan hymyillyt. Ilmiö on sama kuin suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen -vitseissä. Ruotsalaisen kova kohtalo on aina suurempi ilon aihe kuin norjalaisen — maastohiihdosta huolimatta. Ranskalainen Romain Seignovert on koonnut eurooppalaisten kansojen vitsit kirjaksi. Viime keväänä ilmestyneessä De qui se moque-t-on? -teoksessa heitetään herjaa etenkin naapurimaista. Moni vitsi on peräisin kirjoittajan Europe Is Not Dead -blogin lukijoilta. The Guardian -lehden mukaan kirjaan ovat päässeet myös Pohjoismaat muun muassa seuraavalla naljailulla: "Mitä eroa on ruotsalaisilla ja suomalaisilla? Ruotsalaisilla on mukavat naapurit." Virolaiset puolestaan nauravat kirjassa suomalaisten ujostelulle: "Kuinka tunnistaa ulospäin suuntautuneen suomalaisen? Hän tuijottaa sinun kenkiäsi, ei omiaan." Miksi ruotsalaisille sitten on niin kiva nauraa? Yhtenä syynä voi olla pikkuvelikompleksi, jota osa suomalaisista tuntuu edelleen potevan ruotsalaisten rinnalla. Siitäkin huolimatta, että Leijonat on ärjynyt Tre Kronorin monesti laulukuoroon kummankin kansakunnan ylpeydessä, jääkiekossa. Syynä voi olla myös rakkaus: Romain Seignovertin mielestä naapurivitsailu osoittaa kiintymystä. Siinä on vinha perä. Loppujen lopuksi Ruotsi on suomalaisten mielestä ihan hyvä tyyppi, joka ei ylitä rajaa armeijan kanssa. Anne Penttinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja.

