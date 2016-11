Uutinen

Kolumni: Epärealistinen savotta Tutkimusten mukaan pitkäaikaistyöttömistä vain noin kymmenen prosenttia pystyy työllistymään suoraan avoimille työmarkkinoille. Suomen hallitus elää kuitenkin sitkeästi siinä uskossa, että vaikeasti työllistyville löytyy työtä kun oikein kaivetaan. Tavoitteena on, että nykyisen hallituskauden aikana työllisyysaste nousisi 68 prosentista 72 prosenttiin. Useiden asiantuntijoiden mielestä tavoite on epärealistinen. Tutkimuksen tueksi käyvät Kouvolan korttelikotiyhdistyksen asiakkaat. Viime vuonna yhdistyksen noin 120 tukityöllistetystä vajaat kymmenen päätyi avoimille työmarkkinoille. Häävi ei ole ostopalvelukokeilunkaan tulos. Kokeilussa yksityinen työvoimapalveluyritys etsi kouvolalaisille pitkäaikaistyöttömille työtä. 16 osallistujasta yksi työllistyi 4,5 kuukaudeksi. Työvoimapalveluyritys Amos Group ei törmännyt Kymenlaaksossa ainoastaan siihen, että työpaikkoja on vähän tarjolla. Huonoon tulokseen vaikutti paljolti työnhakijoiden oma tilanne. Työttömyyden lisäksi useilla oli vaikeuksia elämässään: muun muassa selkäkipuja, heikko kunto, traumoja ja pelkoja. Nämä vaivat korostuivat Kymenlaaksossa. Korttelikodin projektityöntekijälle Tuomas Valtoselle lista kuulostaa tutulta. Siihen voi lisätä vielä päihteet ja mielenterveysongelmat, Valtonen sanoo. Pitkäaikaistyöttömyyttä ei tainnuteta hallituksen lanseeraamalla työttömyysturvan aktivointitoimilla. Siinä työttömien aktiivisuutta tarkastellaan kolmen kuukauden välein. Epäaktiivisuudesta rapsahtaa kuukaudessa reilun 30 euron sanktio. Hallituksen haaveilema työmarkkinatuen pienentäminen on huono kannustin sekin. Pelkona on, että se siirtää työttömät enenevissä määrin toimeentulotukiluukulle. Vaikeasti työllistyvät täytyisi saada ensin siihen kuosiin, että he ylipäänsä kykenisivät työskentelemään. Pelkillä etuuksien niistämisellä työllistymistavoite uhkaa jäädä toteutumatta. Satumiia Masalin Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

