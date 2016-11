Uutinen

Kolumni: Englanniksi selostettu koti Jaksan ihmetellä englanninkielisten sisustusesineiden runsasta tarjontaa ja ilmeistä suosiota. Taulut, seinätarrat, ovikyltit, matot, valokuvakehykset, rasiat sun muut — lukemattomissa on selostus in English. Havahduin ilmiöön viimeksi, kun hypistelin joulukoristeita. Merry Christmas! Santa is Coming! Lajityyppiin törmää yhä niin sisustusliikkeissä kuin marketeissa, vaikka kuumin tekstitystrendi on tiettävästi jo ohi. Jos sohvatyynyssä pitää välttämättä lukea jotakin, minusta ”koti” kuulostaa paljon rauhoittavammalta kuin ”home”. Ilmiselvä syy englanti-invaasioon on se, että esineitä ei tehdä pienille Suomen-markkinoille vaan suurille kansainvälisille markkinoille. Valmistuspaikka on useissa tapauksissa Kaukoitä. Soittokierros sisustusalan yrittäjille kertoo, että kotimaisia esinevalmistajia on lopulta melko vähän. Kuuleman mukaan moni suomalaisistakin varustaa tuotteensa englanninkielisellä tekstillä. Muuan yrittäjä arvioi, että suomenkielisille teksteille alkaa olla kysyntää ja että trendi on kallistumassa kotimaisuuteen. Toinen kummastelee, mihin niitä tekstejä ylipäänsä tarvitaan. Se on hyvä kysymys. Englanti tursuaa kotiin ovista ja ikkunoista niin, että kielen hohto on väistämättä latistunut. Siinä rinnalla suomi on harvinaislaatuinen, sieluun käyvä. Suomen kieltä ja kotimaista alkuperää suosivan kannattaa kääntyä täkäläisten käsityöläisten puoleen. Juuri nyt se on helppoa: joulumyyjäisten ja pop up -puotien sesonki on käynnistynyt. Tiina Aho Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

