Kolumni: Kuolemasta saa puhua Olen pitkään pelännyt kuolemaa. Omaani ja läheisten. Ajatukset ovat piinanneet minua etenkin unettomina öinä, jolloin olen onnistunut lietsomaan itseni paniikkiin. Näin on tapahtunut, vaikka kuinka olen yrittänyt ajatella jotain muuta. Tiedän, etten ole kuolemanpelkoineni yksin. Siksi haluan jakaa alla olevan tiedon muille kaltaisilleni. Olin pari viikkoa sitten terapeuttiopintojeni yhteydessä seminaarissa, jossa puhuttiin itsensä tappamista suunnittelevan ihmisen kohtaamisesta. Luennoitsijana oli psykoterapeutti John Henden Englannista. Odotin jotain muuta kuin mitä sain, sillä seminaarissa naurettiin paljon. Huumorilla on valtava voima synkillä hetkillä. Henden osoitti, että vakavasta aiheesta voi puhua valoisasti. Hendenin klinikalle tulee toisinaan jo itsemurhasta päättäneitä ihmisiä: puu on katsottuna tai lääkepurkki odottamassa. Henden opetti, miten hän on saanut heidät kirjaimellisesti haudan partaalta takaisin elävien kirjoihin. Se on tapahtunut kuolemasta puhumalla, ei siitä vaikenemalla. Empaattinen ammattiauttaja on uskaltanut kysyä, miten, missä ja koska olet sen aikonut tehdä. Moni itsemurhaa suunnittelut on Hendenin mukaan hämmästynyt sitä, ettei hänen ajatuksiaan itsensä tappamisesta torjuta, vaan ne otetaan tosissaan. Jo se on herättänyt pienen toivon kipinän. Ja kun on vähänkin toivoa, itseään on vaikea tappaa. Seminaarissa kerrottiin myös, että 98 prosenttia ihmisistä on edes ohikiitävän hetken miettinyt itsemurhaa. Se on siis normaalia eikä tarkoita, että ajatuksen toteuttaisi. Itsemurha on aina vaihtoehto, mutta olennaista onkin miettiä, mitä muita vaihtoehtoja on. Tuossa seminaarissa se kirkastui minulle. Kuolemaa pitää uskaltaa ajatella. Se auttaa arvostamaan elämää entistä enemmän. Katariina Hakaniemi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuritoimittaja. Lue koko uutinen:

