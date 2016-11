Uutinen

Kolumni: Mäkijumppaa ja hyätyliikuntaa Hyätyliikunta. Se on sitä, ku laskee jokaisen sohvaj ja jääkaapiv välil otetun askeleej jumpaks, ku joku kysyy, et liikutsiä kuinka usei. Kaupunki, kuntayhtymä ja yksityin sektori on näemmä aatellu, et ihmiset joutuu hyätyliikkumaa enemmäj, jos palvelut olis kauempaan. Niiku vaik pankit tai päivystys. Et siinä sit jumppaa, ku sompailee viletsul kyläst toisee palveluittem peräs. Ja jumpata saa autoilijakii nois liikenneympyröis. Toi on toi Kuusaantie semmoir reenipätkä, et oksat pois. Niin murhaa lekuu pitää ajaa kaarteesee, et kee-voimat veis kuskim mennessää, ellei lihaksil tiukast puristais. Ja sit tiätyst ilmav vilkkuu kaarteest ulos, ettei vaa muut arvaa, et mihi ollaa matkal. Ja samal taval jalkamiäheen joutuu nois ympyröis jumppaamaa, et uskaltaako mennä vaijei. Ei huvita tehä yllätyskyykkyy kenenkää konepellille. Mut sit se jännä piirre näil kylil: Ku joku tulee pottuilee ajotavast, niin sille ku sanoo, et memmäkee, ni toine jo vastaa, et ”miävoimmennä mäkee, mut siä lähet koht mäelle”. Ja kohthan tät menoo ei varmaa ees enää mäelle mennäkkää. Koht hyätyliikutaa vissii Kotkaa. Mut se on kyl aina hianoo kysyy ulkopaikkakuntalaiselt vieraalt, jos tulee vamma, et pitääks sinut viiä mäelle? — Ai että minne? — No mäelle mäelle, miä voin lähtee sin kaa. — Mäelle sinkaamaan? Mitä ihmettä? Minne? — Nii, et mennää näyttää sin sormee Kuusaammäelle. — Nyt en ymmärrä alkuunkaan. Sen pankin tiätty saa jo mopiiliin. Et sehän on nimesä mukaa liikkumist jo itessää ku verkkopankkii kännykäl käyttää. Jännä nähä, et saahaako päivystyskii viäl mopiiliversioks. — Tervetuloa Mäki-palveluun, puhelimesi paikantuu HUS:n erva-, korva- ja turva-alueelle. Kerro automaattiin muutamalla sanalla vaivastasi? — Mimmahaa vääntää murhast. — Mimmu har vän där mor hast? Haluaisitteko kenties ruotsinkielisen palvelun? Krista Lihvonen-Hietakallio Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien tuottaja. Lue koko uutinen:

