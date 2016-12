Kolumni: Trollikoirat

— Tänään käsittelemme kuumaa ilmiötä, joka nykyään näkyy kaikkialla, missä keskusteluja käydään. Kyseessä ovat tietysti trollikoirat, nuo kärkkäät räksyttäjät ja keskustelun tukahduttajat. Kouluttaja Severi Nilkki, mitkä ovat hyvän trollikoiran ominaisuudet?

Pentueista valitaan aggressiivisimmat ja epäsosiaalisimmat yksilöt, joilla on tehtävään sopiva ääni.

— Otetaanpa vaikka tämä Puollustaja tässä. Vaikka se on pienikokoinen, sillä on poikkeuksellisen kehittyneet äänijänteet ja runsaasti kestävyyttä. Se pystyy haukkumaan 25 minuuttia vetämättä henkeä, mikä yleensä saa sitkeimmänkin maailmanparantajan luovuttamaan. Jos se ei auta, Puollustaja tekee valehyökkäyksiä ja murisee kumeasti.



— Kyse on siis vain koirista, jotka jaksavat haukkua väsymättä?

— Ei pelkästään siitä. Lahjakkaimmat yksilöt pystyvät muuttelemaan haukkunsa sävyä niin, että kuulostaa siltä, kuin paikalla olisi kokonainen lauma. Ja vaikka koiran volyymi ei olisikaan poikkeuksellinen, se voi pärjätä trollikoirana, jos ääni on tarpeeksi ärsyttävä.

— Mistä koirat tietävät, milloin haukkua?

— Ne opetetaan reagoimaan tiettyihin avainsanoihin, kuten ”maahanmuuttaja”, ”toimittaja” tai ”tasa-arvo”. Luonnollisesti niiden on myös opittava tunnistamaan, milloin puhuja on vihervassarimädättäjäsuvakki ja milloin asiallinen keskustelija. Asiallista keskustelua ei tietenkään tukahduteta.



— Miten koirat valikoidaan koulutukseen?

— Useimmat koulutetaan pennusta asti. Pentueista valitaan aggressiivisimmat ja epäsosiaalisimmat yksilöt, joilla on tehtävään sopiva ääni. Joskus myös aikuinen koira osoittautuu sopivaksi. Tällaisista saa vinkkejä esimerkiksi sanomalehtien tekstiviestipalstoilta.

— Niin, pentueiden yhteydessä on puhuttu jopa suoranaisesta trollitehtailusta. Eikö tämä ole epäeettis...

— Puollustaja!

— HAU HAU VUH VUH RÄYH RÄKS ÄRH VIU MRUF MRR!



Kimmo Puhakka

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien verkkotoimittaja.