Päätoimittajalta: Vielä kerran, pojat ja tytöt! Oletteko kuulleet vitsin siitä, kuinka kotkalainen ja kouvolalainen kävivät päijäthämäläisen luona sopimassa sairaala-asioista? En minäkään. Oli kuitenkin huvittava seurata, miten eri tavalla Kotkassa ja Kouvolassa arvioitiin keskiviikkoista vierailua peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk. ja Hollola) luona. Ministeri oli pyytänyt kymenlaaksolaiset kylään selvittämään Kotkassa sijaitsevan keskussairaalan remonttia ja laajennusta. Kotkassa oltiin ensikommenttien perusteella tyytyväisiä käyntiin: jäi hyvä fiilis, ja keskussairaalainvestoinnin poikkeuslupaan uskottiin. ”Urakkatarjouspyynnöt lähtevät heti, kun ministeriö tekee päätöksen”, totesi Carean hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo. Kouvolassakin oltiin tyytyväisiä: vihdoinkin ministeriössä oli kuultu Kouvolan viesti siitä, että Carean keskussairaalainvestointi on ylimitoitettu ja sitä kannattaisi lykätä. Kyse on tietysti tulkinnasta. Carealla on kiire saada Koksin remontti liikkeelle. Kouvolassa taas halutaan vielä taistella erikoissairaanhoidon säilyttämiseksi paikkakunnalla edes osittain. Samalla halutaan ehkä myös katsoa, eteneekö suunnitelma B eli kaupungin sote-palvelujen osittainen ulkoistaminen. Mutta miten Rehulan viestiä pitäisi tulkita? Ensinnäkin on poikkeuksellista, että Rehula kutsui kymenlaaksolaiset kylään. Kyseessä oli puhuttelu, ja jo kutsun perusteella voi päätellä, ettei Carean investointi ole mikään läpihuutojuttu. Lisäksi ministeriön tiedotteessa vihjataan vähintään rivien välissä, että Carean 120 miljoonan osuus investoinnista on liian iso ja painottuu väärin. ”Investoinnit pitää mitoittaa taloudelliseen kantokykyyn ja tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Väestö vähenee, ja sote-uudistuksessa painopistettä siirretään kalliista ja raskaista palveluista kevyempiin”. Eli suomeksi: Carea ei saa STM:ltä lupaa investoida liikaa erikoissairaanhoitoon. Rehula toivoi erityisesti, että investointitarpeita katsottaisiin koko maakunnan ja sen kaikkien asukkaiden palveluiden kannalta, ja pyysi Kymenlaaksosta uuden esityksen. Tämä antaa toivoa siihen, että myös kouvolalaisia tyydyttävä maakunnallinen sote-ratkaisu voi vielä syntyä. Tähän mennessä käydyissä neuvotteluissa sairaanhoitopiiri Carealla on ollut iso rooli. Voi kysyä, ajaako Etelä-Kymenlaakson hallitsema Carea aidosti koko maakunnan etua. Ehkä maakunnallisella sote-työryhmällä olisi rakentavampi ote neuvotteluihin? Joka tapauksessa kotkalaisten ja kouvolalaisten kannattaa vielä kerran oikeasti miettiä sote-työnjakoa ja yrittää sopia. Kannattaa myös muistaa ministeriön viesti siitä, ettei erikoissairaanhoitoa saa liikaa painottaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen kustannuksella. Voi pohtia, onko Kouvolan sote-ulkoistamiskaavailuilla osaa siihen, että STM pyytää uuden esityksen. Jos on ja maakunnallinen sopu vielä syntyy, niin ulkoistamishankkeeseen käytetty aika ei ole mennyt hukkaan — kävi itse ulkoistamiselle miten tahansa. Lue koko uutinen:

