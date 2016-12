Uutinen

Kolumni: Aktiivista näpertelyä Maan nykyinen hallitus on kovasti kehunut itseään, että se haluaa purkaa turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Hyvä! Eihän tällaista tavoitetta voi vastustaa. Hallitus on röyhistänyt reippaasti rintaansa muun muassa sillä, että autoon sijoitettavan pysäköintikiekon määrämuodosta on luovuttu. Eli kiekko voi olla lähes minkälainen tahansa. Itse en hallituksen ministerinä kehtaisi edes mainostaa tätä norminpurkua. Kysehän on näpertelystä, joka todennäköisesti vain lisää epäselvyyksiä pysäköintivirheiden jahtaamisessa. Tulossa on siis enemmän byrokratiaa ja paperin pyörittelyä. Epäilen, etteivät pysäköinninvalvojatkaan ole välttämättä innostuneista tästä hallituksen hirmuisesta uudistuksesta. Eikö pysäköintikiekko kuitenkin vertaudu liikennemerkkeihin, joita ei ole syytä tehdä itse kunkin taiteellisten mieltymysten mukaan. Mutta miten käy normien purkaminen, kun puhutaan työttömistä, hallituksen ikiaikaisista lypsylehmistä. Eikö olisi paikallaan, jos heihin liittyvää sääntelyä ja byrokratiaa olisi vähemmän? No, ei ole, sanoo hallitus. Suomessa on jo nykyäänkin liian monimutkainen työttömyysturvajärjestelmä. Mutta eihän se riitä: nyt hallitus vastoin omaa linjaustaan haluaa tehdä siitä vielä monimutkaisemman. Jo tällä hetkellä järjestelmä pitää sisällään esimerkiksi erilaisia karensseja toistakymmentä, mutta eihän se kunniahimoiselle kokeilukulttuurihallitukselle riitä. Se haluaa kauniisti nimetyllä ”aktiivimallilla” lisätä vielä yhden karenssin — ja tietenkin samalla leikata työttömyysturvaa. Haloo hallitus! Työttömät eivät tarvitse lisäleikkauksia jo nyt minimaaliseen turvaansa eivätkä lisäbyrokratiaa. Sen sijaan kunnollisille töille olisi kysyntää. Niille hallituksen pitäisi luoda edellytyksiä eikä näperrellä työttömyysturvan, pysäköintikiekkojen ja muun joutavuuden kimpussa. Harri Järvinen Kirjoittaja on SAK:n yhteyspäällikkö Lue koko uutinen:

