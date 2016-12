Uutinen

Kolumni: Muistokynttilät palavat pitkään Itsenäisyyspäivän juhlakynttilät ovat sammuneet. Imatran uhrien muistokynttilät muistuttavat meitä pitkään karmeista ja anteeksiantamattomista murhista. Surmien surutyö varjostaa myös pian alkavaa Suomen satavuotisjuhlavuotta. Kolmen äidin surmaaminen keskellä kaupunkia tulee poikkeuksellisen lähelle. Uhreista kaksi oli toimittajia saman työnantajan palveluksessa kuin itse olen. Imatran toimitukseen virtaa kukkia läheltä ja kaukaa. Toimitus jatkaa työtään päättäväisesti surutyön käynnistymisen ohella. Käsittämättömän julmat surmat tehneellä 23-vuotiaalla miehellä ei tämän hetkisten tietojen mukaan ollut mitään motiivia. Paikkakunnalla asunut mies oli jälkikäteen arvioiden kävelevä pommi. Vuonna 2013 tekemästään tapon yrityksestä ja törkeästä rattijuopumuksesta mies sai runsaan kolmen vuoden tuomion. Ensikertalaisen katsottiin sovittaneen tekonsa vajaan vuoden vankilassa istumisella. Poliisi ja oikeuslaitos tekivät oman tehtävänsä lainsäädännön puitteissa. Miehen todettiin olleen myös syyntakeinen tekoon eli tietoinen myös puukotuksen todennäköisistä seuraamuksista. Tuolloin pakeneva uhri selvisi ihmeen kaupalla hengissä kaulaan, rintaan ja selkään saamistaan puukoniskuista. Viikonlopun traagiset ampumiset kertovat, että miehen ei olisi pitänyt olla vapaalla jalalla. Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, dosentti Hannu Lauerma sanoi Ilta-Sanomissa, että väkivaltarikosten yhteydessä selvitetään liian harvoin mielenterveysongelmia. Surmaaja oli poliisin arvion mukaan syrjäytynyt ja teon taustalla on todennäköisesti mielenterveydellisiä syitä. Syrjäytyneiden nuorten lukumäärä liikkuu kymmenissä tuhansissa. Osa heistä on väkivaltaisuuden takia vaaraksi itselleen tai ympäristölleen. Näiden nuorten tunnistamisella on kiire. Kyösti Suolanen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

