Kolumni: Hammaskeijun ruuhkaviikot Lapsen ensimmäinen hammas ilmestyi päivälleen hänen ollessa puolivuotias. Viisi vuotta siitä sama hammas lähti banaanin matkassa kohti ruuansulatusta. Hampaansa menettäneen reaktio oli lähes sama kuin hampaan ilmestyessä. Itku ei tosin tullut särystä, vaan siitä, ettei hammaskeijulle jäänyt annettavaksi muuta dokumenttia kuin alaleuassa ammottava aukko. Hammaskeijut ovat siitä järkevää sakkia, etteivät ne niuhota turhasta. Kolikko löytyi aamulla tyynyn alta. Sittemmin hampaita on irtoillut lisää. Se on tiennyt myös hammaskeijulle ryysistä. Kiireisimmällä viikolla keiju sai liihotella tyynyn ympärillä pikkutunneilla kolme kertaa. Siis mikäli muisti räpytellä paikalle ja hoidella homman protokollaan kuuluvalla tavalla. Kolmannen hampaan poika nykäisi irti itse varmistaakseen kolikon. Hammas kiersi ensin pienessä rasiassa näytillä päiväkodissa. Yöksi lapsi piilotti rasian niin huolellisesti, ettei keiju-paralla ollut hajuakaan, mistä panttinsa löytäisi. Aamulla harvahampaalta pääsi jälleen itku: kolikko ei ollut vanhempien sängyssä, jonne hän oli yön aikana hiipinyt. Hammas jäi rasiaan muistoksi jälkipolville. Ja kolikko — se löytyi lopulta vähän myöhemmin samana aamuna lapsen oman tyynyn alta. Päiväkodissa irronnut hammas kulkeutui kotiin haalarin taskussa. Ei pitäisi hammaskeijultakaan mahdottomia vaatia. Mistä se voi tietää, onko hammas tällä kertaa nielaistu makkaran mukana, talletettu rasiaan vai haalarin taskuun? Kaikesta huolimatta hammas oli kuin olikin aamulla kadonnut taskusta ja kolikko ilmestynyt tilalle. Hammaskato on loistavaa sijaistoimintaa joulua jännittävälle tenavalle. Keijun toimintavarmuudesta en menisi näinä kiireisinä aikoina takuuseen. Kolikko ehkä tulee, ehkä ei. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/09/Kolumni%3A%20Hammaskeijun%20ruuhkaviikot/2016221547411/68