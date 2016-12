Uutinen

Kolumni: Kolme joulukuista kuvaa @kouvolansanomat.fi Ensimmäinen kuva: Itsenäisyyspäivän juhlaillallinen on juuri syöty, ja kolme naista istuu sohvalla. He tuijottavat herkeämättä televisiota, jossa muotitoimittajat kommentoivat presidentin kättelyyn jonottavia naisia. Asuntoon on jo asennettu joulukuusi, jonka koristeet kimaltelevat. Ulkona on kymmenen astetta pakkasta. Sisällä on niin viileää, että naiset peittelevät itsensä huopapeitolla. Toinen kuva: Itsenäisyyspäivän mielenosoituksia kuvannut valokuvaaja näyttää videokuvaa työhuoneessaan. Ollaan kadulla, ja kuvassa seisoo kolme miestä. Oikeanpuolimmainen pitää kädessään lamppua, joka valaisee keskimmäisen edessä olevaa tekstiä. Miehen suu on niin lähellä mikrofonia, että ääni särkyy. Nuori mies voisi toisessa yhteydessä mennä täydestä toivevävynä. Nyt hän on äärioikeiston mielenosoituksessa. On jo pimeää. Kolmikko seisoo juhlavasti paikallaan, kun keskimmäinen lukee lapusta, että jääkärit pelastivat Suomen 1900-luvun alussa. Ilman jääkäriaatetta Suomi eläisi edelleen venäläisten ikeen alla. Näin anarkisti antaa ymmärtää joulukuussa 2016. Vasemmalla seisova mies seisoo silmää räpäyttämättä paikallaan. Tehtävä on yksinkertainen: hän kannattelee olallaan hihnaan kytkettyä megafonia. Kolmas kuva: Keski-ikäinen mies ja nainen ylittävät Kouvolan Varuskuntakadun. On loskainen keli, ja mies vetää naista kädestä määrätietoisesti kadun yli. Ajan autolla ohi, mutta näen heti, että molemmat ovat kehitysvammaisia. He ovat pari, tai sitten mies on saanut tehtäväkseen viedä nainen johonkin turvaan. Mies ei ole maailman paras, mutta tiedän, että hän on valmis tekemään kaikkensa suojellakseen heikompaa. Tämä kuva liikuttaa minua eniten. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/10/Kolumni%3A%20Kolme%20joulukuista%20kuvaa/2016221630664/68