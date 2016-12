Uutinen

Kolumni: Surun keskelläkin on taisteltava hyvän puolesta Imatra on ollut viikon ajan itkun kaupunki. Kaupunki suree viikko sitten surmattuja naisia. Suru näyttäytyy kadulla surmapaikalla levittäytyvänä kynttilöiden mattona, kirjoituksina, puheina ja eleinä. Surevat ihmiset toimivat usein niin, kuten meidän kaikkien pitäisi elää aina. He välittävät, tukevat, auttavat ja huolehtivat. Mielen liikkeisiin perehtynyt asiantuntija sanoi hienosti: ”Me olemme oppineet suremaan yhteisönä. Se auttaa meitä”. Monissa puheissa olen kuullut viikon aikana pohdintoja surun yhdistävästä voimasta. Se on pysäyttävää. Olemmeko yhtenäisiä ja välitämmekö vain kriisin hetkellä? Suru on hallitsematon tunne. Se tulee läpi silloinkin, kun sitä vastaan taistelee. Suru ei tunne ennakkosuunnitelmaa. Siihen voi joskus valmistautua, mutta Imatran tragediassa ei mitenkään. Imatran ampumasurmat musersivat lukuisten ihmisten elämän pitkäksi aikaa. Äidin, puolison, sisaren ja lapsen menettäneet lähiomaiset elävät tuskaisia aikoja. Mielessä risteilevät ikävä, tuska, turvattomuus ja mustalta näyttävä tulevaisuus. Heidän tuskassaan yhteisön tuki ja apu ovat suuressa arvossa. Jokainen tunteva ihminen kunnioittaa uhrien muistoa auttamalla heidän läheisiään. Surun keskellä myötäelämisellä on lopulta suuri vaikutus. Osaaottavien ihmisten reaktiot jäävät mieleen ja antavat sureville voimaa. Muistijäljen jättävät myös ne, jotka syystä tai toisesta ohittavat tukea tarvitsevan. Myös ampujan omaisten haavat ovat syvät. Vaikka viha käväiseekin välillä mielessä, pitää ampujan omaisia kunnioittaa. He tuntevat surun lisäksi syyllisyyttä moneen suuntaan. Imatralainen sokea kirjailija kysyi Facebookissa, miten hän voisi auttaa imatralaisia. Mitä hän voisi tehdä imatralaisten hyväksi? Hän halusi lahjoittaa ilmestyvän kirjansa tuoton hyväntekeväisyyteen. Vastauksia kirjailija sai paljon. Hänelle tuiki tuntemattomat ihmiset hakivat hänelle hyvän tekemisen kohteita. Kirjailija sai vastausviesteissä paljon kiitoksia. Syystäkin. Surman uhrit Katri Ikävalko, Anne Vihavainen ja Tiina Wilén-Jäppinen olivat tunnettuja imatralaisia. Viime päivien reaktiot kertovat siitä, että heistä pidettiin ja heidän tekemäänsä työtä arvostettiin. Jokainen meistä voi tutkailla suhdettaan elämään ja ihmisiin. Pahalle ei saa antaa valtaa. Uhrien muistoa voimme kunnioittaa tekemällä entistä määrätietoisemmin töitä hyvän puolesta. Voimme pitää toisistamme hyvää huolta myös silloin, kun suru ei auta meitä välittämään. pekka.lakka@kaakonviestinta.fi | Twitter:@LakkaPekka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Lue koko uutinen:

