Kolumni: Ryyppäämään me kohta sännätään Viina on ex-viisasten juoma. Tuoreiden tutkimusten mukaan nuorena aloitettu juopottelu muuttaa pysyvästi aivojen rakennetta. Eikä tämä marinointi ainakaan paranna tällaisen isänmaan toivon kognitiivista suorituskykyä aikuisena. Viina ja järki eivät pidemmän päälle pysy samassa päässä, vaikka kyseisessä vertailututkimuksessa esimerkiksi koulumenestyksessä ei havaittu eroja runsaasti juovien ja lähes raittiin vertailuryhmän välillä. Sen sijaan aivojen rakenteesta löytyi selviä eroja magneettikuvauksissa. Suomalaisen tutkijaryhmän tutkimus, johon tässä viitataan, ilmestyi ihmisten riippuvuuksia käsitteleviä tutkimuksia julkaisevassa Addiction-lehdessä marraskuussa. Alkoholi on hitaasti tappava myrkky. Sen vaikutukset huomaa vasta sitten, kun on jo liian myöhäistä. Myöhäistä alkaa olla siinä vaiheessa, kun meidän tunne-elämäämme ja ehkä koko minuuttamme säätelevät aivojen välittäjäaineet sanovat lopullisesti työsopimuksensa irti. Ainakin minun tuntemiani alkoholisteja yhdistää yksi yhteinen piirre, tunne lohduttomasta yksinäisyydestä. Monet ovat sairastuneen jo keski-iässä alkoholidementiaan, eli ovat lopullisesti pihalla tästä todellisuudesta. Lasku juoppojen pitkästä ilosta lankeaa veronmaksajille. Suomessa Juha Sipilän hallitus tuo väkevät oluet ja limuviinat ruokakauppoihin. Lainmuutosta perutellaan sillä, että tekemällä vahvoista oluista ja lonkeroista vähittäiskaupan volyymituotteita vähennetään matkustajatuontia Virosta. Luontevampi selitys on se, että hallitus pistää toivonsa siihen Venäjän tsaarienkin uskoon, että kansa kestää sietämättömän komennon paremmin juovuksissa kuin selvin päin. Muualla Euroopassa kuljetaan jo toiseen suuntaan. Esimerkiksi Viro korottaa rutkasti alkoholijuomien veroja niin, että esimerkiksi olut on siellä korotusten jälkeen lähes Suomen hinnoissa. Matti Saarela Kirjoittaja on toimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

