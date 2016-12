Uutinen

Kolumni: Kamala perhearki Vanhemmuuden rankkuudesta puhutaan nykyään paljon. Kun raskaana ollut vaimoni päivitti loppukesästä Instagramiin jäävänsä ”vähän pidemmälle lomalle”, kommenttikenttään ilmestyi salamana sormea heristelevään sävyyn kirjoitettu vastaus: ”Mun on pakko aina puuttua, kun ihmiset puhuvat ”lomasta”...” Kasvotusten olimme jo saaneet kuulla moneen otteeseen, että pian edessä on kuukausien, ehkä vuosienkin työleiri. Parisuhteeseen toivottiin sitkeyttä. Yllättävän moni tuttava koki myös tarpeelliseksi huomauttaa, että lapsen saannin jälkeen reissaaminen loppuu kuin seinään. Mediassa perhearkea on kuvattu viime vuosina vielä karummin. Feature-artikkeleissa vanhemmuutta käsitellään kuin sairautta. Syksyllä puhuttiin paljon siitä, kuinka äitiysvapaalla olevat äidit masentuvat yksinäisessä vauvakuplassaan. Joskus olen kuullut valitusvirren perusteluksi sen, että tällä tavoin pyritään murtamaan valheellista myyttiä auvoisasta vanhemmuudesta. Omien kokemusten jakamisella halutaan helpottaa kohtalotovereiden taakkaa. Voin kertoa, että myytti on murrettu. Aihetta on vyörytetty viime vuosina niin monesta suunnasta, että ennen lapsen syntymää olin varautunut todelliseen Via Dolorosaan. Tunsin itseni vähän hölmöksi, kun vauva-arki osoittautuikin mukavaksi ja — uskaltaako näin edes sanoa — aika helpoksi. Vauvan kanssa on leppoisaa köllötellä, vaikka itkushow hermoja repiikin. Vanhemmuudesta täytyy puhua avoimesti, mutta pitäisiköhän myös näkökulmaa avartaa? Marraskuussa Helsingin kaupungin korppiaiheinen mainoskampanja tölvi vanhempia liiallisesta somettamisesta ja herätti samalla nettiraivon. Joidenkin mielestä kampanja oli törkeä. Mielestäni ilmiö osoitti lähinnä sen, miten herkkähipiäisiä monet vanhemmat ovat. Vanhemmuutta suoritetaan hampaat irvessä. Silloin arjen mukavat asiat jäävät varmasti pimentoon. Aapo Mentula Kirjoittaja on yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

