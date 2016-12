Uutinen

Kolumni: Palautetta puolin ja toisin Vuosi 2016 on kohta takana. Hallitus on vienyt ohjelmansa mukaisesti asioita eteenpäin. Päätöksiä on arvosteltu ja kehuttu. Ja kaikkea siltä väliltä. Olen saanut oman osani palautteesta, ihan ansaitusti. Annan myös itse palautetta, kun katson sen aiheelliseksi, korjatakseni virheellisiä käsityksiä jne. Arvostella saa ja pitää. Omalla nimellä annettu palaute on arvostettavaa. Tähän hommaan lähteneiden on kestettävä kritiikkiä. Mutta pakko ei ole sietää mitä tahansa. Nimetöntä palautetta tulee ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa ja sen taso on todella kirjavaa. Suomessa on onneksi sanomisen vapaus, mutta siihen liittyy myös vastuu omista sanomisista. Tehtyjä päätöksiä olen pyrkinyt puolustamaan, koska ne ovat yhdessä päätettyjä. Myös hankalia päätöksiä on uskallettava puolustaa. Olen oppinut, että kannattaa tuumata hetki ennen kuin reagoi. Jos jokin asia halutaan ymmärtää väärin, se yleensä ymmärretään väärin. Jatkuva selittely ei auta vaan yleensä pahentaa asiaa, vaikeneminen on välillä kultaa. Olen huomannut, kuinka iso rooli medialla on ihmisten käsityksiin ja mielikuviin hallituksen päätösten sisällöstä. Usein luetaan vain jokin otsikko iltapäivälehdestä ja siitä vedetään johtopäätökset ottamatta selvää kokonaisuudesta. Iltapäivälehtien otsikkotason politikointi johtaa harhaan, kannattaa tutustua asioihin tarkemmin. Hyviä tiedonlähteitä ovat eduskunnan ja ministeriöiden sivustot. Suomen talous on palaamassa kasvu-uralle. Talousluvut ovat vahvistuneet, mikä on hieno asia. Ihmelääkettä tähän taloustilanteeseen ei ole, pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ vaikeuksien selättämiseksi on ainut toimiva lääke. Vielä on pitkä matka finanssikriisiä edeltäneeseen tilanteeseen, ja on yritettävä kuroa euroalueen kehitystä kiinni. Toivotan kaikille oikein rauhallista joulua ja parasta mahdollista Suomen 100-vuotisjuhlavuotta 2017! Jari Lindström Kirjoittaja on oikeus- ja työministeri. Lue koko uutinen:

