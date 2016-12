Uutinen

Kolumni: Yhden naisen rottasota osa 2 Kevään rottasota asettui kesän mittaan, koska jyrsijöillä oli riittävästi ruokaa luonnossakin. Nahkahäntiä ei näkynyt pitkään aikaan. En uskonut sodan olevan ohi. Ne vain pysyttelivät piiloissaan. Lossat poistin vireestä, koska niillä ei ollut suurta merkitystä hävitystyössä. Niiden aika koittaa vielä, kun ruoka on kortilla. Rottien keväinen itsemurhaisku kanojen viljasäiliöön poiki autokatoksessa perusteellisen siivouksen. Kaikki vähänkään ruokaan vivahtava oli teljettävä metallikansilla jyrsijöiden ulottumattomiin. Katoksesta löytyi rotan pesä. Se paloi kokossa iloisella liekillä. Keväällä perheessä tehtiin merkittävä päätös. Leikattu narttukissa oli tehnyt perheen elämän helvetiksi maukumalla aamusta yöhön ja väijymällä jokaista tilaisuutta livahtaa ulos. Kun ovi sattui sopivasti auki, se lähti vailla päämäärää tarpomaan kohti valtatietä. Lopulta vuoden sisäkissana lorvinut töpöhäntä pääsi virallisesti ulos. Vastustan kissojen laskemista luontoon, mutta tässä tapauksessa katsoin sen perustelluksi. Kissan vapauttaminen rauhoitti tilanteen monella tapaa. Perheeseen laskeutui rauha, kissa rauhoittui, samoin jyrsijätilanne. Kissa muuttui nopeasti siististä sisäeläjästä tappokoneeksi. Pihapiiriin alkoi ilmestyä kuolleita hiiriä ja muita tunnistamattomia jyrsijöitä. Taisi siinä samalla mennä joku linnunpoikanenkin. Kerran yllätin sen väijymästä kanalan tarhan katolla. Sen katse oli tiiviisti kanalan ulkoiluaukossa. Sen kiikarissa olivat joko kananpojat vai rakennuksen alla piileskelevät rotat. Toivottavasti jälkimmäiset. Talvi toi rotat takaisin. Ne järsivät reikiä kanalan levyseiniin. Härskein niistä oli eräänä päivänä kanalan ovella vastassa. Sillä kertaa koira oli kissaa nopeampi. Elän varovaisessa toivossa, että kissa vähentää jyrsijöiden määrää. Mustanpuhuva palkkamurhaaja on gourmet-ateriansa ansainnut. Sota jatkuu. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

