Kolumni: Pimeässä on joskus turvallista Pimeys on kumma asia. Joskus se pelottaa ja paisuttaa, toisinaan suojelee ja piilottaa. Olin vastikään viikon Lapissa. Kaamokseen valmistuvalla Levillä aurinko nousi aamupäivällä ja laski puolentoista tunnin päästä. Muulloin oli hämärää tai pimeää. Pitkät metsäkävelyt piti ajoittaa keskipäivän tienoille, koska vieras, pimenevä metsä kammotti. Näin viikon aikana auringosta vain päälaen. Turistina jatkuva hämäryys oli tunnelmallista. Pidemmän päälle pimeys saattaisi olla lamaannuttavaa. Yöllä on tapana tehdä kärpäsistä härkäsiä. Mieltä painavat asiat tuntuvat pimeässä raskaammilta kuin päivällä. Aamunkajo tuo jotain omituista toivoa siitä, että asiat järjestyvät — oli se sitten totta tai ei. Myös mielikuvitus käy yöllä ylikierroksilla. Jokainen kolahdus kuulostaa pimeässä siltä, että joku murtautuu sisään. Päivänvalossa sama ääni on vain naapurista kuulunut harmiton kopsahdus. Onneksi pimeys on myös armollinen. Se peittää kodin pölyt, likaisen tukan, itkuiset silmät ja jännityksen ensitreffeillä. Kävin vuosi sitten katsomassa Kristian Smedsin ohjaaman Tabun Kansallisteatterissa. Esitys alkoi pitkällä, täydellä pimeydellä ja päättyi samaan mustuuteen. Taustalla soi Pekka Kuusiston säveltämä musiikki. Salista oli sammutettu myös hätäuloskäyntien valot. En nähnyt omaa kättäni, vaikka vein sen kasvojeni lähelle. Lipunmyyjä oli varoittanut ennakkoon, että esitys saattaa ahdistaa. Ei ahdistanut. Pimeys tuntui turvalliselta. Kukaan ei nähnyt, miltä näytin tai mitä tein. Se loi harhan, että olen loppuunmyydyssä salissa yksin. Tai oikeastaan jossain hyvin kaukana. Aistit valpastuivat. Iho meni kananlihalle. Melkein itketti. Esitys oli elämys, jonka haluaisi kokea uudestaan. Samalla se oli ensimmäinen kerta, kun irvistelin teatterin katsomossa. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja.

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/17/Kolumni%3A%20Pime%C3%A4ss%C3%A4%20on%20joskus%20turvallista/2016221660783/68