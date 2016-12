Uutinen

Päätoimittajalta: Väistötilasta toiseen kulkevi lapsosen tie Kouvolan koulukeskustelua on surullista seurata. Enkä nyt tarkoita sitä, että kouluverkosta ei tunnu syntyvän kestäviä päätöksiä. Koulujen lakkauttamiset ovat aina hankalia. Enemmän surettaa niiden kouvolalaisten lasten puolesta, jotka joutuvat opiskelemaan kelvottomissa tiloissa. Tai sitten kiertämään väistötilasta toiseen. Esimerkkejä löytyy eri puolilta Kouvolaa. Valkealan Kirkonkylän koulussa sekä oppilaat että opettajat ovat pitkään kärsineet huonon sisäilman aiheuttamista oireista. Rakennus todettiin niin moniongelmaiseksi, että Valkealaan rakennetaan kokonaan uusi koulu. Päätös on hyvä, mutta uusi koulu ei nouse hetkessä. Nyt täytyisi löytää vähintään pariksi vuodeksi väistötila. Lähettyvillä olisi pian tyhjenevä entinen kunnantalo — ikävä kyllä sekin on homeessa. Ehkä kirjasto olisi kunnossa. Anjalan koulu on toinen esimerkki. Se todettiin keväällä terveysriskiksi homeen takia. Inkeroisten entinen lukio muutettiin pikavauhtia kesän aikana alakouluksi Anjalan koulun oppilaita varten. Lukiossa tehtiin kesällä sisäilmatutkimus, jonka mukaan rakennuksessa ei ole ongelmia. Nyt ainakin vanhempien mukaan usea oppilas saa oireita entisessä lukiossa. Lisäksi lukio on anjalalaisten mielestä liian ahdas. Lasten ja nuorten lautakunta päätti tällä viikolla, että Anjala tarvitsee uuden koulun. Sen rakentaminen on pidemmän ketjun päässä kuin Valkealan uudiskoulun: investointiin pitää saada ensin rahat valtuustolta. Asiaa käsitellään aikaisintaan ensi syksynä uudessa valtuustossa. Vanhempainyhdistys toivoo väistötilojen muuttoa jo ensi syksynä takaisin Anjalaan. Heidän mielestään vanhan koulun ruokalaa ja liikuntasalia pystyy käyttämään. Miksi koulut sitten ovat niin huonossa kunnossa? Yksi syy ovat etenkin 1970-luvulta lähtien tehdyt rakennus- ja korjausvirheet. Muovilla, tehokkaalla eristämisellä ja tuplalaseilla saatiin aikaan säästöjä 70-luvun rakennusten lämmityskuluissa. Vasta myöhemmin huomattiin, että kelmutetut pullotalot ovat alttiita homeelle. Uudisrakennusten lisäksi pilattiin vanhempia terveitä rakennuksia soveltamalla niiden korjauksessa samoja tekniikoita. Toinen syy on vahtimestarien väheneminen. Aiemmin koulujen omat vahtimestarit pitivät rakennuksista huolta korjailemalla pikkuvikoja sitä mukaan kun niitä ilmeni. Näin pienistä ongelmista ei päässyt tulemaan isoja. Kolmas syy on erityisesti Kouvolan ongelma. Kuntaliitosta valmisteltiin täällä pitkään. Tänä aikana vanhoissa kunnissa lykättiin välttämättömiä korjauksia. Ajateltiin, että syntynyt korjausvelka tulee aikanaan yhdistyvän kunnan maksettavaksi. Näin kävi. Velkaa maksetaan nyt korkojen kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/18/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20V%C3%A4ist%C3%B6tilasta%20toiseen%20kulkevi%20lapsosen%20tie/2016221669014/68