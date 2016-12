Uutinen

Kolumni: Tahdon! Perjantaina Tallinnassa vietettiin ystäväni ja työkaverini häitä. Päivää aiemmin nauhoitettiin hänen juontamaa keskusteluohjelmaa varten Suomen Viron-suurlähettilään Kirsti Narisen haastattelu. Se esitetään tämän viikon torstaina, Viron TV1:n johdon päätöksellä lopetettavan ohjelman viimeisenä lähetyksenä. Nauhoituksen jälkeen pysähdyttiin Narisen kanssa Viron yleisradion tv-talon rappusille. Kummallakin meistä oli kokemusta suomalaisesta vihkikaavasta, joten emme äkkiseltään keksineet, millä sanoilla Suomenlahden eteläpuolella tuo tahdonilmaisupuoli hoidetaan. Polttareita työn merkeissä viettäneen juontajaystäväni mukaan Virossa kysymykseen ”Tahdotko sinä...” vastataan yksinkertaisesti ”Jaa!” eli kyllä. Ellei sitten ole muuttanut mieltään, jolloin vastaus on ”Ei!” Sujuvalla viron kielellä haastattelun antaneen Narisen valinta viimeiseksi vieraaksi oli tietoinen valinta. Viettäähän Suomi piakkoin itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlavuottaan. Lisäksi Viro ja Suomi ovat viimeisen 25 aikana kietoutuneet niin toisiinsa, että hetkittäin on vaikeaa käsittää ne eri valtioiksi. Eikä tarvitsekaan, jos Kirsti Narista on uskominen. Hänen ydinsanomansa nimittäin oli, että hän itsekin — kahden pääkaupungin ja kahden maan asukkaana — kokee itsensä sekä suomalaiseksi että virolaiseksi, puhuu kumpaakin kieltä ja pitää kaikesta pitämisen arvoisesta kummassakin maassa. Narisen sanoja täydensi hienosti Viron presidentin Kersti Kaljulaidin viimeviikkoinen haastattelu, jossa hän totesi, että hänen mukaansa virolainen voi olla kuka tahansa joka kokee itsensä virolaiseksi — syntyperään ja kansalaisuuteen katsomatta. Moni suomalainen on sanonut virolaisuudelle — kuten myös virolainen suomalaisuudelle — ”Jaa!” Kaikkien viime vuosisadan poliittisten ohjailuyritysten jälkeen se on todella vapauttavaa. Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/19/Kolumni%3A%20Tahdon%21/2016221675740/68