Kolumni: Kun oma kupla puhkeaa Olen joskus pitänyt itseäni köyhänä, mutta en voi luokitella itseäni sellaiseksi. Minulla on aina ollut katto pään päällä, rahaa ainakin kaurapuuroon ja muihin välttämättömiin tarpeisiin. Aina on ollut apua saatavilla, jos tilin saldo näyttää nollaa viikkoa ennen palkkapäivää. Minua järkyttää, että vähävaraisten perheiden teini-ikäiset lapset toivovat joululahjaksi tuiki tavallisia asioita, kuten deodoranttia ja shampoota. Eivätkö ne olekaan itsestäänselvyys jokaiselle hyvinvointivaltio Suomessa? Valitettavasti eivät ole. Suomessa joka kymmenes lapsi on vähävaraisesta perheestä. Köyhien määrä kasvaa tulevaisuudessa, kun tukia ja palveluita leikataan niiltä, jotka niitä eniten tarvitsisivat. Köyhyyttä tutkinut dosentti Sakari Kainulainen totesi, että monia vähävaraisten perheiden lapsia kiusataan. Eriarvoisuusajattelu opitaan kotona. Jo lapset vertailevat esimerkiksi vaatteitaan. Lapsen ei tulisi kärsiä vanhempiensa köyhyydestä tai kokea eriarvoisuutta sen takia. Kainulainen sanoi myös, että niiden, jotka tulevat toimeen pitäisi ymmärtää, että kaikki eivät ole köyhiä laiskuuttaan. Köyhyyteen on yleensä syy. Se voi johtua sairastumisesta tai muusta kriisistä elämässä. Ystäväni varoitti kerran arvottamasta ihmisiä tavaroiden tai ulkonäön perusteella. Pitäisi oppia näkemään pintaa syvemmälle. Hyvä neuvo kaikkeen erilaisuuteen. Omassa asenteessani vähävaraisia kohtaan on vielä korjattavaa. Ajattelen usein työttömyyden olevan itse aiheutettu. Ehkä työtön on hakenut töitä kymmenistä paikoista, mutta ei vain ole tärpännyt. Jos joku valittaa tukien pienuutta, ajattelen, että mikset mene töihin. Ehkä töitä ei voi syystä tai toisesta tehdä. Jokaisen kuoren alla on tarina, eikä kaikki ole aina niin mustavalkoista kuin päälle päin näyttää. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

