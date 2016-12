Uutinen

Kolumni: Keskusta arvoonsa Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on alkanut oikoa vääriä tietoja ja paikkansa pitämättömiä tulkintoja niin tiedotusvälineistä kuin perustuslaista. — Kouvolan Sanomat. — Se on Juha Sipilä, päivää. Soittelen jutustanne, joka julkaistiin lehdessä tammikuussa 2014. Ihan siellä otsikossa asti lukee, että keskusta näivettyy. Ettekö te edes siellä maakunnissa ymmärrä, että tässä on nyt Suomen tulevaisuus pelissä? — Tuota...mikäs tässä on ongelma? Jutussa puhutaan kaupungin keskustan vetovoimasta, jota market-alue on nakertanut. Nyt tilanne näyttää tosin paremmalta. — Mitä? Niinkö se olikin? No joka tapauksessa asia on juuri niin, miltä se näyttää. Tässä tapauksessa se näyttää siltä, että keskustaa ja pääministerin henkilöä vastaan on hyökätty jo vuosia etukäteen. — Suomen Palloliitto. — Juha Sipilä, iltaa. Luin tässä kotisivultanne, että olisi muka riski puolustaa tiiviisti keskustaa. Mihin tällainen kokoomus- ja demaripropaganda perustuu? Vaadin oikaisua ja julkista anteeksipyyntöä. — Ööö...mitenkäs jalkapallomaajoukkueen pelin analyysi liittyy politiikkaan? Onkos tämä nyt joku pilailupuhelu? — Ei ole. Perästä kuuluu, oman maalin teitte moisella väitteellä. Kulmalipulla tavataan! — Aloitamme Julkisen sanan neuvoston kokouksen. Tällä kertaa on poikkeuksellinen tilanne, sillä kaikki kantelut ovat tulleet pääministeri Juha Sipilältä. — Kanteluissa vaaditaan kaikille politiikkaa käsitelleille sanomalehdille, radioille, televisioille, yksityishenkilöille, oikeuskanslerille sekä oikeustieteen professoreille langettavia tuomioita. — Mikäs siellä on vaatimusten peruste? — Tietämättömyys yrityselämän laeista ja Santeri Alkion ajatuksista. — Jonkalla, Jaakko puhelimessa. — Sipilä, terve. Miten sinä oikeuskanslerina voit väittää, että näkemykseni on ristiriidassa perustuslain kanssa? Kukaan ei ole tällaista aikaisemmin kertonut. — Onhan niistä perustuslaillisista ongelmista huudettu lehdissäkin kaiken aikaa asian kuin asian yhteydessä. — Minä en lue enää lehtiä. Niissä on vääriä tulkintoja. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/21/Kolumni%3A%20Keskusta%20arvoonsa/2016221686129/68