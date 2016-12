Uutinen

Kolumni: Uuteen, parempaan vuoteen Muutaman viikon takaiset surmat Imatralla järkyttivät meitä kaikkia. Me muut toivumme ajan mittaan, mutta näiden perheiden tilanne ei koskaan palaa ennalleen. Olen hyvin pahoillani heidän puolestaan. Syitä äärimmäiseen tekoon etsitään niin yksilöstä kuin yhteiskunnastakin. Yhteiskunnalla on oma vastuunsa. Heikoimmista tulee huolehtia, kukaan ei saa tippua yksinäisyyteen yhteisen elämän ulkopuolelle. Suomalainen yhteiskunta on yhä kansainvälisissä vertailuissa yksi maailman parhaista. Eduskunta on juuri saanut käsiteltyä ensi vuoden talousarvion. Budjetti tukee Suomen talouden elpymistä ja työllisyyden parantumista. Vain siten voimme turvata julkiset palvelut kuten opetuksen ja terveydenhuollon sekä ja sosiaaliturvan rahoituksen, jotta jokaisesta pystytään pitämään huolta myös tulevaisuudessa. Kun velaksi elämistä lopetetaan, hallitus on joutunut myös säästämään lähes kaikesta. Kaikkein heikoimpia olemme silti tukeneet. Esimerkiksi pienimmät takuueläkkeet eivät ole laskeneet vaan nousseet. Pienituloisimpien vanhempien lasten päivähoitomaksut eivät nouse vaan laskevat. Omaishoidon kehittämiseen ohjaamme lisää rahaa. Valtiovalta tekee siis osansa. Vastuuta voi kantaa myös jokainen omassa elämässään. Imatralainen yrittäjä Tiina Kärkäs näytti hienoa esimerkkiä päättämällä ohjata osa tuotteidensa myynnistä Saimaan kriisikeskuksen toimintaan. Näin suuriin satsauksiin ei kaikilla ole mahdollisuutta. Ihmisten kohtaaminen ja aito välittäminen eivät kuitenkaan ole kiinni taloudesta vaan asenteesta. Helppoa naapurin, tuttavan tai sukulaisen huomioiminen ei aina ole. Se kannattaa kuitenkin tehdä, hyvä mieli voi vaikka tarttua. Kimmo Tiilikainen Kirjoittaja on ympäristö- ja maatalousministeri. Lue koko uutinen:

