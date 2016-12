Uutinen

Kolumni: Ministeri Lindström vaikenee Kouvolan Sanomat ei tavoittanut oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiä (ps.). Tämän virkkeen voi surutta suoraan kopioida edellisestä artikkelista aina seuraavaan, johon kouvolalaisministeriä on sitkeästi tavoiteltu. Lindströmiltä ei tunnu vastauksia heruvan. Lindström ei ole halunnut juurikaan kommentoida Kymenlaakson sote-kuvioita saati Kouvolaan liittyviä asioita. Viimeisimpänä hän on jättänyt vastaamatta lainvalmistelun ongelmia ja käräjäoikeusuudistusta koskeviin kysymyksiin, vaikka asiat kuuluvat oikeusministeriön vastuualueelle. Kommenttia ei ole irronnut myöskään Kymi Ringin saamatta jääneestä 3,5 miljoonan euron avustuksesta. Kyseinen avustus on työ- ja elinkeinoministeriön heiniä. Kieltäytymisen tyyli on vaihdellut, mutta sanoma on pysynyt samana: ministeri ei kommentoi. Lindström on vedonnut milloin mihinkin: aihe koskee toisen ministeriön alaa, asia on keskeneräinen tai siitä ei ole uutta kerrottavaa. Toisinaan vastassa on ollut radiohiljaisuus tai sihteerin ytimekäs viesti, että ministeri on kiireinen tai hän ei kommentoi. Mitähän asiaa Lindström olisi valmis kommentoimaan? Ei ole epäilystäkään, etteikö kahden ministerisalkun miehellä riittäisi työsarkaa ilman kyselyihin vastaamista. Siitä huolimatta soisi, että häneltä liikenisi aikaa edes pieni hetki muutamalle kysymykselle. Toimittajat eivät soittele valtaapitäville huvikseen. He tavoittelevat ministereitä, kansanedustajia, kuntapoliitikkoja ja viranhaltijoita vain ja ainoastaan palvellakseen lukijoitaan, poliitikkojen äänestäjiä, tavallisia kaupunkilaisia. Toki onhan sekin yhden sortin signaali olla vastaamatta. Soittorumba jatkuu. Satumiia Masalin Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/23/Kolumni%3A%20Ministeri%20Lindstr%C3%B6m%20vaikenee/2016221693398/68