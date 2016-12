Uutinen

Kolumni: Kukaan ei ole täydellinen Kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja kirjailija Leonard Cohen menehtyi marraskuussa. Hän jätti jälkeensä hienoja säkeitä, joista hienoimpiin kuuluu ote laulusta Anthem: There is a crack in everything. That's how the light gets in. Lauluntekijä Ari-Pekka Sarjanto on kääntänyt säkeet näin: Ainoastaan pinnan särkyneen valo läpäisee. Cohenin vuonna 1992 levyttämä laulu tulvii toivoa. Japanissa tunnetaan taidemuoto, joka kantaa nimiä Kintsugi ja Kintsukuroi. Siinä rikkoutunut keramiikkaesine korjataan siten, että palasten liitoskohdat värjätään kultaisiksi tai hopeisiksi. Kolhuista historiaa ei piiloteta, vaan se saa loistaa. Kun Berliinin joulumarkkinoilla tapahtui murhenäytelmä viime maanantaina, taustalla häämötti Keisari Vilhelmin muistokirkko, yksi kaupungin symboleista. 1800-luvulla rakennettu kirkko tuhoutui toisen maailmansodan ilmapommituksessa. Sodan jälkeen rauniot oli määrä hävittää. Berliiniläiset vastustivat suunnitelmaa, ja lopulta pystyyn jätettiin kirkon vaurioitunut päätorni. Siitä tuli tuhoista kertova muistomerkki. Jokaisella on sisällään muistomerkkejä, toisilla kepeämpiä ja toisilla kipeämpiä. Kukaan ei ole täydellinen, eikä minkään tarvitse olla täydellistä. Tämä pitäisi yrittää muistaa näinä päivinä, kun täydellisen, virtaviivaisen juhlan mielikuvaa pakotetaan joka suunnasta. Säröt vain korostavat ympärillä olevaa kauneutta. Epäonnistumisesta voi tulla kultainen tarina. Tiina Aho Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

