Kolumni: Topakat Voi minua onnetonta. Eipä ole elo ollut auvoisaa näinä pimeinä päivinä. Pieni kuntoilu mielessä uimahalliin menin ja suihkun jälkeen saunaan istahdin. Jäärät pian naureskelivat, että ”onko kauhakäsi jäätynyt” ja että ”palttoohan tänne pitää seuraavaksi mukaan ottaa, kun niin on vilu.” En tiedä mitä tapahtui, mutta jälkeenpäin uininvalvojalta kuulin, että kiukaalle olin suutuspäissäni virtsannut ja vesiämpäriini sylkenyt. Olivat sitten jäärät hermostuneet ja minut yhdessätuumin kiukaalle istuttaneet. — Miksi en koskaan malta? Miksi KooKoo vaihtoi valmentajaa? Ei vaan mene jakeluun. Voisiko joku siellä toimistolla kertoa syyn vaihdokseen, koska nämä voitetut pelit olisi voitettu varmasti myös entisellä valmentajalla. Herää Larikka! — Kausikorttilainen Alkossa oli myynnissä useampi puteli venäläistä vodkaa. Kaiken lisäksi Lada Niva pyöri keskiviikkona epäilyttävästi Veturin liikenneympyrässä — hämäyksen vuoksi Suomen rekisterikilvissä! Natoon ja äkkiä! — Sarkamantteli niskaan ja näreen taakse pystykorvat tanassa Paska haisi, Popeda soi, kahtasataa suoralla Lusin/hikikin taisi, Pate oi, epäonnisesti sivuikkunasta vauhdissa kusin. Lerppa lepakon lailla lensi, sen perään hamusin, Vapauden kaihosta lauloi Salomaan Hiski/ asvalttiin mätkähdin, alahuulikin väpätti, perse tantereella kipinää iski. — Runosetä Väinö Yks Virtain sano kerran, et se pystyy hyppää Cessnast murhas kännis ilman laskuvarjoo. Ruhain löi sen kaa kympin vetoo. Virtain teki sit kesäl yhelle pellolle Niskalas sellasen heinäkasan, johon se sit tähtäs. Ruhain ol ihan aneissaa, et saletti kymppi. Mut häviskii. Virtain tuli taivaalt, ei osunu kasaa, mut selvis. Heinäseiväs hanuris kävel koko loppukesän. Piirikunnallisis oli seiväskisas menny takaperin juosten ja selkä eelt 590. — Sormuin Juha Vesala Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

