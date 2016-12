Uutinen

Kolumni: Maijamyöhäinen Jouluaattoa edeltävänä viikonloppuna äitini halusi kukkakauppaan ja apteekkiin, minä kahvilaan. Kurvasimme kaupoille Kouvolan ydinkeskustaan. Parkkihallissa oli mukavasti tilaa. Ostoskeskuksessa oli hiljaista. Saisi kierrellä kaupoissa kaikessa rauhassa. Sypressit saimme hankittua, mutta lääkkeiden ja kahvin kanssa kävi huonommin. Apteekki oli mennyt kiinni. Myös kahvila oli suljettu. Vuoden vilkkaimpaan ostosaikaan, yhtenä vuoden huikeimmista ostospäivistä keskustassa myytiin asiakkaille loppuiltapäivästä eioota. Tämän takia parkkihallissa oli tilaa. Matkalla Korjalaan ehdin soimata itseäni, että pitikin nukkua myöhään ja keittää aamukahvit vasta yhdeltätoista. Olisin voinut laittaa herätyskellon soimaan kahdeksalta. Tunsin itseni laiskaksi, koska kaikki muut kouvolalaiset olivat ehtineet tehdä ostoksensa puoli neljään mennessä. Veturissa tajusin, että eivät ne muut ole sen reippaampia. En ollutkaan ainoa kouvolalainen, joka havitteli kahvikupposta vasta loppuiltapäivästä. Meitä oli vaikka miten. Vasta kolmannen kahvilan kohdalla näkyi vapaa pöytä. Ostosreissulla kävi loppujen lopuksi hyvin. Äiti sai lääkkeensä. Minä sain latteni. Kaikki olivat iloisia. Mutta silti tunnen vähän syyllisyyttä. Minä ja ydinkeskustan liikkeet elämme eri aikavyöhykkeillä. Jos ydinkeskusta valvoisi pidempään, veisin sinne vuodessa paljon enemmän euroja mitä nyt. Kun keskusta uudistuu, toivottavasti se uudistaa myös aukioloaikansa. Marketalueella on tällä hetkellä aukioloajoissa etulyöntiasema. Sitä eroa pitäisi kuroa umpeen, sillä meitä myöhään shoppailevia kouvolalaisia on paljon. Marjo Latvanen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/28/Kolumni%3A%20Maijamy%C3%B6h%C3%A4inen/2016221704594/68