Uutinen

Kolumni: Seurataloilta ravintoloihin Alkoholilakiuudistus on keskusteluttanut viime aikoina paljon Suomessa. Kaikki lienevät yksimielisiä siitä, että nykyinen kieltolakia muistuttava alkoholilaki onkin syytä uudistaa. Lakiuudistuksen sisältö sen sijaan jakaa mielipiteitä. Varsinkin alan yrittäjiä edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on ymmärrettävästi nostanut esiin uudistuksen hyviä ja huonoja puolia. Moni asia lakiehdotuksessa tyydyttää MaRaa, mutta moneen asiaan se tuntuu myös olevan pettynyt. Ehkä eniten MaRa on suivaantunut lakiin sisältyvästä muutoksesta, joka koskee asiakkaan omien alkoholijuomien nauttimista anniskelutilassa. Nykyisinhän ei omia viinaksia saa tarjoilla ravintolassa, jolla on anniskelulupa, vaikka kyseessä olisi täysin suljettu yksityistilaisuus. Lakiesityksessä omien alkoholijuomien tuominen olisi sallittu ravintolaan silloin, kun se ei ole avoinna yleisölle. MaRa ei tätä hyväksy. Sen mielestä sellainen ravintola olisi kokonaan alkoholilain säätelyn ulkopuolella. Siellä ei olisi alaikäiskontrollia, päihtymisen seurantaa eikä juoma-aikojakaan säädeltäisi. Tätä MaRan vuodatusta en aivan pysty ymmärtämään. Kyseinen uudistus pitäisi nähdä edistysaskeleena, sillä sehän parantaa ravintoloiden kilpailumahdollisuuksia kaiken maailman seuratalojen kanssa vaikkapa häistä ja syntymäpäivistä. Vaikka ravintola ei saisi suljettujen tilaisuuksien alkoholimyyntituloja, toki ruokatarjoilu ja mahdollinen tilavuokra ovat kuitenkin selvää tuottoa. Ainakin, jos toinen vaihtoehto olisi, että juhlakansa suuntaisi takahikiän seuratalolle. Onhan tosiasia, että moni perhejuhlia ja vastaavia suunnitteleva punnitsee nykyisin tarkkaan, mitä esimerkiksi sadan hengen seurueen kestitseminen ravintolassa kustantaa, kun olutpullostakin saa maksaa kuusinkertaisen hinnan kauppaan verrattuna. On ymmärrettävää, että tänä päivänä katse kääntyy helposti seurataloon, pitopalveluun ja Alkoon. Antti-Jussi Larvio Kirjoittaja on toimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/29/Kolumni%3A%20Seurataloilta%20ravintoloihin/2016221693010/68