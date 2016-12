Uutinen

Kolumni: Maine katoaa nopeasti Upea historia jo vuodesta 1638. Luotettavuuden ja suomalaisen jämptiyden perikuva, jota voi kehua maailmalla. Paitsi ei enää. Itellasta vuonna 2015 Postiksi palanneen yhtiön taival on näyttänyt, että vuosisatoja kestänyt hyvä maine voi romahtaa nopeasti. Siihen riittivät organisaatiomuutos, henkilöstön irtisanomiset ja jakelu-uudistus. Pääkaupunkiseudulla Posti jo osittain korjaa toimintaansa. Yhtiö ilmoitti keskiviikkona vakinaistavansa postinjakajia ja lupasi työntekijöille perusteellisen työhön perehdytyksen. Postissakin on huomattu, että vakituinen työ ja hyvä perehtyneisyys auttavat sitoutumaan yhtiöön ja suoriutumaan tarkkuutta vaativassa työssä. On vaikea ymmärtää, että kirjeiden ja pakettien toimitusvarmuus heikkenee samalla kun jaettavan postin määrä vähenee. Sietämätöntä on se, että kirje, lehti tai paketti ei saavu ajoissa perille, vaikka asiakas maksaa siitä. Itse odotan yhä Espoosta tilaamaani karatevyötä, joka lähetettiin minulle kirjeenä marraskuun alkupuolella. Kun viikon jälkeen kysyin kaupasta, missähän vyö viipyi, puhelimesta kuului syvä huokaus. Kauppiaalle tilanne oli tuttu: kirje ei kulje perille. Ystävällinen myyjä lähetti uuden vyön postipakettina, jonka kulkua pystyin seuraamaan. Perille tuli. Tappion kärsi kuitenkin kauppa. Jos yhtiö ei pysty toimimaan hyvin edes omalla ydinosaamisalueellaan, missä sitten? Luotettava maine on yhtiön menestykselle elintärkeä. Jos maineen menettää, sen takaisin saaminen voi viedä vuosia. Tästä on kokemusta toisella valtioenemmistöisellä yhtiöllä, VR:llä. Lumisten talvien aikatauluongelmat ja hintoja nostanut lippu-uudistus olivat viedä uskon junamatkustamiseen. Junan kyytiin olen jo palannut. Kunpa Postin nettisivujen mainoslausekin olisi vielä joskus totta: Posti — Sujuvampi arki. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja.

