Päätoimittajalta: Valintojen ja vaalien vuosi Kouvolan uusi vuosi alkaa valinnoilla ja jatkuu vaaleilla. Alkuvuonna Kouvolaan valitaan viranhaltijoita: ensin lämmittelynä hallintojohtaja ja sitten uusi kaupunginjohtaja. Huhtikuussa vuorossa ovat kuntavaalit, joissa äänestäjät pääsevät seulomaan uusia valtuutettuja. On erittäin todennäköistä, että nykyiset johtavat poliitikot ehtivät valita seuraajan väistyvälle kaupunginjohtajalle Lauri Lamminmäelle. Päätöstä ei haudota kuntavaalien yli, sillä vaalit voivat muuttaa poliittisia voimasuhteita. Nyt vallassa olevat haluavat sanoa sanansa. Myös esimerkiksi Tampereella tehdään vastaavia päätöksiä, mutta eri järjestyksessä. Siellä kansa äänestää ensin valtuustosta. Sen jälkeen tuore valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin ja apulaispormestareita. Pormestarimallissa poliitikko korvaa viranhaltijan. Tampereen pormestari on päätoiminen luottamushenkilö, joka toimii vaalikauden ajan sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajana että kaupunginjohtajana. Myös Helsinki siirtyy kevään vaaleissa pormestariaikaan, mutta siellä pormestarin tukena on kansliapäällikkö. Sopisiko Tampereella käytössä oleva pormestarimalli Kouvolaan? Ehkä. Etuna voisi olla päätöksenteon sujuvoituminen. Lauri Lamminmäki on useaan otteeseen valitellut, miten viranhaltijoiden ja poliitikkojen roolit menevät Kouvolassa sekaisin. Poliitikot ovat Lamminmäen mielestä sekaantuneet liikaa asioiden valmisteluun. Tampereen mallissa poliitikko saa tehdä näin ihan luvan kanssa: pormestari on johtava valmistelija. Myös kansan valta lisääntyisi. Kouvolassa tavalliset äänestäjät eivät pääse vaikuttamaan kaupunginjohtajan valintaan. Tampereella näin tapahtuu ainakin välillisesti, koska pormestari valitaan valtuutettujen joukosta. Tämä voi myös lisätä intoa äänestää kuntavaaleissa. Toisaalta pormestarimallissa valta keskittyisi, ehkä epädemokraattisesti. Kouvolassa on ainakin toistaiseksi kolme suhteellisen tasavahvaa valtuustoryhmää. Saisiko yksi puolue pormestaripaikan avulla täällä epäreilun ison edun? Pohdinta on teoriaa, sillä Kouvolassa jatketaan ainakin lähivuodet viranhaltijan johdolla. Nyt tarjolla on viisi ehdokasta kaupunginjohtajaksi. Heidät haastatellaan tammikuun puoliväliin mennessä. Sen jälkeen vuorossa ovat soveltuvuustestit. Viisikon ulkopuolelta voi vielä tulla myös uusia tarjokkaita. Kaupunginjohtajan ja uuden valtuuston valinta samana keväänä mahdollistaa sen, että päätöksentekokulttuuri voi kohentua Kouvolassa. Olennaista on, että tuleva kaupunginjohtaja ja poliitikot ovat yhtä mieltä tavoitteista ja pystyvät tekemään yhteistyötä. Toisaalta valintojen ja vaalien alkuvuosi tarkoittaa myös sitä, että isoja päätöksiä voidaan yrittää saada aikaan vasta syksyllä. Petri Karjalainen Petri Karjalainen@kouvolansanomat.fi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

