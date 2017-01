Uutinen

Kolumni: Asioita tapahtuu Kyllä vuosi 2016 oli aivan kammottava, kelvoton ja ihan hirveä, ainakin jos sosiaalista mediaa on uskominen. Kaikki meni päin prinkkalaa. Muun muassa David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael ja Carrie Fisher lähtivät manan majoille. Siinä on vain jäävuoren huippu. Tuntuu, että näyttelijöille ja muusikoille vuodesta 2016 selviäminen oli ansioluetteloon lisättävä saavutus. Kotimaassa sattui ja tapahtui. Äärioikeisto, Terrafame-pipo ja Yle-kohu. Maailmalla Brexit tuli ja tärveli unionin. Alepposta ei ole jäljellä kuin rauniot. Ja kohta Trump on virallisesti Yhdysvaltojen presidentti, vaikkei miehen vaalivoiton kai pitänyt olla mahdollinen. Mutta niin vain kävi. 2016 tuntui olevan vuosi, jolloin mahdoton muuttui täysin mahdolliseksi. Sosiaalisessa mediassa vuodesta 2016 on haluttu päästä eroon vauhdilla ”huonoimpana vuotena koskaan”. Sinnehän se menikin, mutta ei tämä tilanne ole yhtään sen paremmaksi muuttunut vain vuosilukua vaihtamalla. Kouvolalainen punk-yhtye Kivesveto Go Go lauloi jo aikoinaan, että ”asioita tapahtuu”. Ja niitä tulee tapahtumaan myös vuonna 2017. Trump pääsee vallan kahvaan aivan tuota pikaa. Brexit ei ole ohi, vaan vasta edessä. Sota ei koskaan muutu, ja lapsuuden ajan sankarit ikääntyvät edelleen. Viikatemies ei varmasti pidä sapattivuotta vain siksi, että vuonna 2016 hän piti kovaa kiirettä. Pommeja, niin rintamalla kuin uutisissa, on varmasti tarjolla myös vuonna 2017. Kivesvedon kappaleessa lauletaan, että ”näitä asioita tapahtuu, enkä minä sille mitään voi”. Vaikkei henkilökohtaisesti ehkä pysty muuttamaan maailman rataa, voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten vuoteen 2017 suhtautuu. Se on vuosi muiden joukossa. Asioita tapahtuu, mutta se, miten niitä käsittelee, on pääasiassa itsestä kiinni. Niko Kaartinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

