NBA — täältä tullaan! Vein lastani kaiken maailman rientoihin hänen ollessaan aivan liian pieni. Jumpat, temppukerhot ja vesipeuhut. Hän ei ollut niihin likimainkaan valmis.Urheilemattomassa perheessämme lasta ei ole piiskattu erityisesti minkään lajin pariin. Syksyllä oma laji — tai sellainen ainakin toistaiseksi — löytyi vahingossa. Serkku aloitti koripallon naperokerhossa. Hänen vanavedessään tenava lähti palloilemaan.Poika pitää koriksesta mahdottomasti. En tiedä, onko tärkeintä sukulaispojan mukana olo vai itse tekeminen. Niin tai näin, lasta ei tarvitse houkutella korisharkkoihin.Olen roikkunut katsomossa useampana lauantaina ja seurannut monipuolista ja hauskaa ohjelmaa. Vanhoja pihapelejä on modifioitu tähän päivään. Leikin varjolla lapset harjoittelevat pallon käsittelyä ja paljon muita tärkeitä asioita, esimerkiksi noudattamaan sääntöjä. Yli 20:n, 4—6-vuotiaan pojan ja tytön äänekäs porukka pysyy hallinnassa. Se on melkein uskomatonta.Vanhempana näen tietysti jälkeläiseni jo kansainvälisillä pelikentillä. Suurin ongelma alkaa olla se, millä äiti saadaan jatkossa pysymään hiljaa katsomossa. Koripallon rinnalla olen tekemässä sitä perinteistä virhettä: tuputan omaa mielenkiinnon kohdettani lapselle. Vähän toista vuotta hommaa on edeltänyt periaatteellinen Minä en lähde -keskustelu. Lopulta kaveri on päätynyt tallilla ponin selkään. Ponin selästä hän on pudonnut muutaman kerran. Kerran poni polkaisi varpaan mustaksi. Lapsen mielestä ponit eivät ole erityisen söpöjä. Hän ei välitä niiden hoitamisesta eikä lepertele niille. Jos lapselta kysytään, parasta ratsastuksessa on opettaja, johon hän on vähän ihastunut. Hän tykkää myös siitä, että tallilla on pelkästään pojille tarkoitettu ryhmä. Siinä sattuu ja tapahtuu eniten.Yksilölaji vai joukkue? Ainoalle lapselle ehdottomasti joukkue. Äidin vai lapsen harrastus? Lapsi päättäköön sen itse. Aikaa on.Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

