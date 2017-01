Uutinen

Kolumni: Sokka irti Vuodenvaihteen juhlinta onnistui kivasti. Pelastuslaitos sammutti kaikki ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot, ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa suuria vahinkoja. Ainoastaan kymmenkunta ihmistä sai pommeista silmilleen niin, että vammoja piti hoitaa yliopistollisissa sairaaloissa. Kasvo- tai käsivekkejä tuli parsittavaksi jokunen. Kukaan ei tiettävästi vammautunut henkitoreisiin asti. Vahinkosaldo on vaatimaton ottaen huomioon, että myynnissä oli myös viallisia ja virheellisin ohjein varustettuja tuotteita. Varoitukset eivät koskaan tavoita kaikkia. Lisäksi on huomattava, että rakettien ja patojen kanssa sähläsivät perinteiseen tapaan myös tuhannet lapset ja nuoret — arvatenkin vanhempiensa sponsoroimina. Lain mukaanhan alaikäisille ei saisi antaa käteen edes tähtisadetikkuja. Ilmeisesti myös koirien ja kissojen enemmistö selvisi vuodenvaihteen mäiskeestä ehjin kirsuin ja hännänpäin. Mattopyykkiä kuitenkin syntyi. Lemmikkejä ei mitenkään voi pitää pamipäissään koko viikkoa niiden hätähousujen varalta, jotka tuikkaavat rakettinsa tuleen heti kun kassakone on kilahtanut kaupan merkiksi. On erikoista, että räjähteiden kanssa saa vuodenvaihteesta toiseen vehdata maassa, jota pidetään holhouksen mekkana. Ymmärtäisin sallivuuden paremmin, jos kysymyksessä olisivat tuotteet, joilla ihminen voi vahingoittaa vain itseään. Mitä menetetään, jos ilotulitukset siirretään kokonaan ammattilaisten hoidettaviksi? Rakettikaupassa varmasti euroja. Joka vuosi ammutaan taivaalle miljoonia ilotulitteita. Pääosa pommeista on valmistettu Kiinassa. Yksityisen paukuttelun perinnettä ei voi siis perustella ainakaan kotimaisen teollisuuden tukemisella. Kenen ilo menee pilalle, jos amatöörit eivät enää saa pamautella pommeja? Ei minun ainakaan. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuritoimittaja. Lue koko uutinen:

