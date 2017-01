Uutinen

Kolumni: Kansanedustajien välitodistus Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitut kansanedustajat ovat muutaman kuukauden kuluttua määräaikaisen työsuhteensa puolessa välissä. He aloittivat edustajakautensa huhtikuussa 2015, ja seuraavat vaalit ovat vuoden 2019 huhtikuussa. Kansanedustajilla on ollut aikaa näyttää kyntensä. Kaakon Viestinnän maakuntalahdet kysyivät Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueen vaikuttajilta kansanedustajien onnistumisesta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan edustajia perinteisin kouluarvosanoin ja myös perustelemaan arvioitaan. Tulokset ovat varsin epätasaiset. Eroa ja parhaan ja huonoimman arvosanan välillä on paljon. Parhaan arvion sai ensimmäisen kauden kansanedustaja, mäntyharjulainen Antti Häkkänen (kok.). Keskiarvoksi Häkkänen sai 7,82. Myös huonoin arvosana meni ensimmäisen kauden kansanedustajalle. Lappeenrantalaisen Jani Mäkelän (ps.) onnistuminen sai arvosanan 5,68. Kansanedustajissa ja heidän työskentelyssään on toki eroja. Niin on myös heidän mahdollisuuksissaan vaikuttaa. Hallituspuolueiden kansanedustajille vaikuttamisen ovet avautuvat luonnollisesti helpommin kuin oppositiopuolueita edustavien. Kyselyn tulokset eivät kuitenkaan suoraan vastaa hallitus—oppositio-asetelmaa. Häkkänen on hallituspuolueessa, mutta niin on Mäkeläkin. Oppositiopuoluetta edustava kotkalainen Sirpa Paatero (sd.) ohitti arvosanallaan 7,3 peräti yhdeksän hallituspuolueiden edustajaa. Myös vaalipiirin ministerit saivat vaikuttajilta hyvän arvosanan. Ruokolahtelainen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sai toiseksi parhaan keskiarvon 7,61 ja kouvolalainen työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) kolmanneksi parhaan 7,59. Mistä on hyvä kansanedustaja tehty? Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Se on joukkuepeliä, jossa yksin toimimalla ajautuu päätöksenteosta sivuraiteelle. Valitettavasti politiikkaan ja eduskunnan työskentelyyn on tullut yhä enemmän vastenmielistä populismia. Pahimmillaan populismi on pelkkää muiden ehdotusten ja tekemisten alas ampumista. Tyhjä populisti huutaa ei, mutta ei osaa tarjota vaihtoehtoa. Kun pitäisi rakentaa, heiluu vain sanallinen sapeli. Kyselyn tuloksista on nähtävissä, että vaikuttajat arvostavat aktiivisia tekijöitä. Esimerkiksi Häkkänen on nopeaan tahtiin noussut kokoomuksessa näkyväksi vaikuttajaksi, joka tuntuu tekevän kotiläksyt hyvin. Listan toisessa päässä Mäkelä huseeraa kovin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Somettaminen ja muu tekeminen eivät ole kuitenkaan vakuuttaneet alueen vaikuttajia. pekka.lakka@kaakonviestinta.fi | Twitter:@LakkaPekka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/08/Kolumni%3A%20Kansanedustajien%20v%C3%A4litodistus/2017221744542/68