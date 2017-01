Uutinen

Kolumni: Oppia ikä kaikki Viimeinen kokonainen vuosi kaksikymppisenä starttasi. Ensi vuonna siirryn ikäni puolesta uudelle vuosikymmenelle. Mieleltäni haluan jäädä tälle henkisen kasvun vuosikymmenelle. Olen kasvanut kymmenessä vuodessa paljon. Kasvu jatkuu, sillä tiedän, etten koskaan ole valmis. Kuinka huojentavaa. 18-vuotias epävarma eksyksissä oleva nuoren naisen alku olisi päässyt paljon helpommalla, jos hän olisi tiennyt samat asiat elämästä kuin mitä tiedän nyt. Toisaalta en olisi nyt tässä, jos en olisi joutunut käymään kaikkia elämän tuomia kasvunpaikkoja läpi. Ystävän kuolema opetti, että aika on paras lääke asioiden ylipääsemiseen. Asioilla on myös tapana järjestyä, vaikkei se heti siltä tunnu. Kuolema opetti myös, että elämä voi loppua silmän räpäyksessä. Siksi asiat, joista unelmoi kannattaa tehdä nyt, eikä sitten joskus. Ilkeät kommentit ulkonäöstä tai tavasta elää saivat minut lopulta jättämään panettelijat huomiotta. Omannäköinen elämä ja ulkokuori on muiden miellyttämisen sijaan paras lahja, minkä voi itselleen antaa. Siksi kannattaa tehdä enemmän sitä, mistä nauttii, eikä suorittaa elämää muiden odotusten mukaan. Reilun vuoden reissu ulkomailla opetti, että selviän tilanteesta kuin tilanteesta. Reissu opetti, että tosiystävät pysyvät vierellä välimatkasta ja ajasta huolimatta. Nuoruuden draamat ja riidat opettivat, että kannattaa antaa anteeksi. Anteeksiannossa ei ole kyse siitä, kuka on vahva tai heikko, vaan että ymmärtää ihmisten tekevän virheitä. Vastoinkäymiset ja onnistumiset muokkaavat meitä läpi elämän. Aina voi nousta ja aloittaa alusta, siksi en pode kolmenkympin kriisiä. Ikä on vain numero ei virstanpylväs. Onneksi olen tänään sellainen kuin olen, enkä se, joksi itseni nuorempana kuvittelin tämän ikäisenä. Elina Iiskola Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

