Kolumni: Lasissa ei aina kupli ilo Olutta ja siideriä on jo pitkään ollut helppo latoa kassahihnalle maitotölkkien ja makkaran kaveriksi. Jos se on kiinni kansanedustaja Jaana Pelkosesta (kok.), niin aina vain helpottuu. Samppanjaa ja laadukkaita viinejä henkilökohtaisesti suosiva Pelkonen kannattaa Alkon monopolin purkamista ja alkoholiveron laskemista. Hän antaisi viinin virrata maitokaupoissa ja sallisi kapakoiden pitää ovensa auki vaikka vuorokauden ympäri. Pelkonen haluaa näin pitää elinkeinoelämän rattaat rasvattuina. Hän uskoo ihmisen omaan kykyyn säädellä juomistaan, sillä hänelle se ole koskaan ollut ongelma. Suomalaisten juominen on kasvanut voimakkaasti sen jälkeen, kun alkoholipolitiikka alkoi vapautua 50 vuotta sitten, osoittavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot. Samaan aikaan masennus on muuttunut yhä yleisemmäksi vaivaksi. Monet terveys- ja sosiaalialan asiantuntijat pitävät yksiselitteisenä sitä, että mielialan laskulla on yhteys alkoholin käyttöön. Esimerkiksi THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler korostaa, että iso selittäjä masennuksen taustalla on huumeiden ja alkoholin kätevä saatavuus (HS 8.1.). Kun pullo osuu silmään, se osuu helposti myös suuhun. Kannatan ihmisen itsemääräämisoikeutta useimmissa asioissa. Tässä asiassa olen kuitenkin sitä mieltä, että jokainen joutaa jatkossakin hakea pullonsa pitkäripaisesta. Minua saa hiukan holhota, jos palkkiona on masennustilastojen kaunistuminen. Jotkut tarvitsevat enemmän apua houkutusten vastustamiseen kuin toiset. Kehotetaanhan laihduttajaakin välttämään herkkujen ostamista kotiin. Kaikki eivät ole syntyneet samppanjalasi huulilla. Katariina Hakaniemi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomienkulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

