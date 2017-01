Uutinen

Kolumni: Perinteikäs perheyritys Sain joululahjaksi joitakin Finlaysonin tekstiilituotteita. Yhtiö perustettiin vuonna 1820, mikä tuntuu Suomen oloissa muinaishistorialta. Suomen vanhin toimiva yritys Finlayson ei kuitenkaan ole. Se titteli kuulunee 1649 perustetulle Fiskarsille. Alkoi sitten kiinnostaa, mikä mahtaa olla maailman vanhin yritys. Googlaus paljasti japanilaisen rakennusalan yrityksen nimeltä Kongo Gumi. Sen perustamisvuosi on käsittämättömän kuuloinen 578. Aikaperspektiiviä saa ajattelemalla, että Kongo Gumin syntyaikana yhtenäisen Rooman valtakunnan hajoamisesta oli vajaat 200 vuotta ja Kolumbuksen ensimmäiseen Amerikan matkaan oli aikaa vielä yli 900 vuotta. Pohjolassa viikingit eivät olleet vielä alkaneet ryöstellä merentakaisia maita. Kongo Gumin perustaja oli Korean niemimaalta tullut puuseppä Shigemitsu Kongo, joka kutsuttiin Osakaan rakentamaan merkittävää buddhalaista temppeliä. Perheyrityksen liikeidea osoittautui toimivaksi: temppelit säilyivät Kongo Gumin erityisalana vuosisadasta toiseen. Yrityksen hallussa on 1600-luvulta peräisin oleva kirjakäärö, joka listaa sen johtajat perustajasta alkaen. Menestys varmistettiin valitsemalla johtoon kunkin sukupolven kyvykkäin poika tai joissain tapauksissa tytär. Jos omasta suvusta ei löytynyt sopivaa johtajaa, vävypoika liitettiin sukuun. Nykyaikaa Kongo Gumikaan ei täysin kestänyt. Se ajautui selvitystilaan, ja vuonna 2006 suuri Takamatsu-yhtiö osti sen. Nykyään Kongo Gumi toimii Takamatsun tytäryhtiönä entisellä nimellään. Tietenkään en voi olla varma, pitääkö kaikki Kongo Gumista kerrottu paikkansa, enkä tiedä, kuinka hyvä työnantaja se on palkollisilleen ollut. Silti tuntuu lohdulliselta, että jokin ihmisten vapaaehtoiseen yhteistyöhön perustuva voi säilyä yli 1400 vuotta. Varsinkin nyt, kun maailma tuntuu natisevan liitoksissaan. Kimmo Puhakka Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien verkkotoimittaja. Lue koko uutinen:

