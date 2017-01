Uutinen

Päätoimittajalta: Seiskan ja puolen ministeri, kuuden ja puolen kansanedustaja Kouvolan Sanomat julkaisi viikko sitten Kaakkois-Suomen kansanedustajien välitodistuksen. Joukko vaalipiirin vaikuttajia arvioi, miten kukin kansanedustaja on tähän mennessä suoriutunut, ja antoi heille kouluarvosanan. Ei tullut kiitettäviä. Jokaisen kansanedustajan keskimääräinen arvosana jäi alle kahdeksikon. Kouvolalaisista Jari Lindströmin (ps.) arvosanojen keskiarvo oli 7,59 ja Markku Pakkasen (kesk.) 6,63. Koulutodistuksessa Lindströmillä näkyisi siis pyöristettynä kasi ja Pakkasella seiska. Koepapereissa numerot olisivat seiskapuoli ja kuusipuoli. Ihan desimaalintarkasti arvioita ei kannata ottaa, sillä vastaajia oli melko vähän. Suuntaa ne kuitenkin antavat. Mitä arvosanat sitten kertovat? Lindström sai koko joukosta kolmanneksi parhaan arvosanan — suhteellisesti hän pärjäsi siis hyvin. Muutaman arvioijan Lindström oli yllättänyt iloisesti, ja hänen avoimuuttaan kehuttiin. Työministerinä Lindström on ollut paljon esillä. Muutamissa hallituksen tiedotustilaisuuksissa on esiintynyt puoluejohtaja Timo Soinin sijasta perussuomalaisten edustajana pääministerin ja valtiovarainministerin rinnalla. Ja useimmiten työministerin roolissa ihan vakuuttavasti. Salkun toinen puolikas on jäänyt paitsioon. Oikeusministerin tehtävää Lindström on hoitanut ikään kuin oman toimen ohella. Tämä on tavallaan ymmärrettävää: työministerinä Lindström on tutummalla alueella kuin oikeusasioiden parissa. Päätoimisesti oikeusasioihin keskittyvän ministerin puute on kuitenkin näkynyt ikävästi Juha Sipilän hallituksen työssä. Hallituksen valmistellessa uudistuksia ovat laillisuusnäkökohdat usein unohtuneet. Jos Lindström on ministerinä saanut näkyvyyttä, Markku Pakkanen on jäänyt korostetusti rivikansanedustajaksi. Näkymättömyys niin hyvässä kuin pahassa vaikutti todennäköisesti hänen kehnohkoon arvosanaansa. Yksi asia yhdistää Kouvolan kaksikkoa. Positiivisesti muotoiltuna: kumpikaan ei ole sortunut siltarumpupolitiikkaan tämän hallituskauden suurimmassa hankkeessa, sote- ja maakuntauudistuksessa. Lindström on ministerinä pysynyt tiukasti muun hallituksen linjoilla. Keskustalaisena Pakkasen puolestaan on ollut lähes pakko olla samaa mieltä kuin puolueen johto ja sote-uudistusta vetävä ministeri Juha Rehula (kesk.). Voi kysyä, ovatko Lindström ja Pakkanen pystyneet ajamaan Kouvolan tai koko Kymenlaakson etua. Voi tietysti myös kysyä, onko se kansanedustajan ensijainen tehtävä. Ehkä kaksikko on pyrkinyt vaikuttamaan kulisseissa. Tulos ei kuitenkaan ole ollut hyvä: Kouvola on sotessa selvä häviäjä ja erittäin todennäköisesti palvelutarjonta supistuu myös Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Työpaikkoja ja niiden mukana verotuloja katoaa. Ja jos sote-uudistus toteutuu, Kymenlaakso on suuri menettäjä myös maakuntarahoituksessa. Lue koko uutinen:

