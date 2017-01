Uutinen

Kolumni: Säälin uhreja, siis oppilaita Kävin tässä hiljattain ostamassa pullaa Alakyläntiellä sijaitsevasta leipomosta. Autokyydissäni oli suomalainen huippututkija, jonka kokemukset Brysselistä piristivät minua vielä enemmän kuin makea voisilmäpulla. Euroopan unionissakin on herätty näet siihen, että pelkät insinöörit eivät riitä. Humanistien koulutus on trendi, jonka käyrää pitää saada Euroopassa yläsuuntaan. Unionissa kytee jo. Suomessa kaikki on toisin. Luin jokin aika sitten uutisen, jossa kehuttiin helsinkiläistä lukiokokeilua. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto ilman ensimmäistäkään historian kurssia. Perjantaina luin Helsingin Sanomista jutun vantaalaisesta yläkoulusta, joka ensi syksynä siirtyy tyhjillään olevaan toimistorakennukseen. Tavoitteena on, että kaksi tai kolme opettajaa voisi opettaa 50—75 oppilaan opetusryhmiä avokonttorissa. 230 neliötä on jo alustavasti varattu matematiikan ja äidinkielen opiskelijoille. Kyseessä on kokeilu, ja opettajat suhtautuvat asiaan varovaisen myönteisesti. Minä en päästäisi lapsiani tuollaiseen kokeiluun. Jos vanhempani eläisivät, en päästäisi heitä hoivakotiin, jonka oleskelutiloissa olisi 75 ihmistä. Edellä mainitut kouluesimerkit kuvaavat suomalaisen koulutuksen tahtotilaa. Kuten luonnontieteilijät hyvin tietävät, paska valuu alaspäin. Yliopistot, kunnat ja koulut sinnittelevät sillä vähällä, mitä heille annetaan. Nykyinen insinöörihallitus on tehnyt kaikkensa, jotta tasapäisyyteen perustuva koulutusjärjestelmä saadaan korahtelemaan. Koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi säälin eniten opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta. Hänet valittiin. Hän antaa kasvot ajalle, jolloin Suomen tietopääomaa alettiin nakertaa perustuksen juuresta. Eu-signaalien perusteella humanistinen aika koittaa vielä Suomeenkin, mutta silloin opetusministerinä työskentelee joku muu. Matti Tieaho Kirjoittaja on kulttuuri- ja menotoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

