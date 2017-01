Uutinen

Kolumni: Topakat Voi minua onnetonta. Raskasta on ollut elo jälleen ja epäonnistuminen toistaan seuraa kuin varjo kulkijaa. Viikonloppuna tanssiravintolasta kotiin palatessani itseäni viihdytin. Kun hätä oli suuri ja valkoinen hanki tienposkessa niin kovin kutsuva, ajattelin Eino Leinoa peitteelle tallentaa. ”Varpuset jäätyvät oksillaan, paksu on hanki maassa...” Kolme pistettä sain loppuun tiristettyä, mutta sitten oli poikkeuksellista vartalonhallintaa vaatinut taideteos valmis. Tyytyväisenä lopputulosta ihailin. Vaan vetäytyi hymy, kun selän takaa yllättäen juopuneen naisen vinkin korviini taltioin: ”Oisit kussu tikkukirjaimin, ni ois mahtunu koko värssy.” — Miksi en koskaan malta? No niin! Kalinkaa lauloi joku radiossa, eikä Suomen valtionjohto reagoi asiaan mitenkään! Perkele! Tehkää jotain! Sieltä ne tulee laulu kerrallaan. Katjuša soi nyt. Ettekö te tollot tajua, että kyse on salaviestistä! Katjuša oli neuvostoliittolainen raketinheitin, jota Puna-armeija käytti. Natoon ja äkkiä! Tupsukorvat kanista jokaiseen kotitalouteen ja heti! — Mistä haen uuden peltipaidan? Onx toi Sipiläinen niiq se joku politiikkajuttu ni tota varattu? Mix jengi niiq dissaa sitä, ku must se tota sillee aika söpö ja sen kaa ois niiq aika magee chillailla ja krebata tota huolella. Mut jengi vaa ragee ja varsinkii ne, jotka v...u sluibailee jossaa himas. Juhis on spessujäbä ja semihottis. Ehkä paan sille tota niiq mailii, jos tää mun läppis ei lagaa. Mut hei, mähän oon aika hyvännäkönen ja mä oon muuten ihan oikeest ig:ssä. — Gimma Jaalast Yks Virtain söi kerran Rekolas ihan aneissaa 100 vanhaa nahkist, ku Ruhain ja Kuide lupas sille lipun Kumun pelii. Kyl se ne veti, mut sano et ne vanhat liukkaat mitret tuli kepapin kaa paremmin ulos ku selectit. — Sormuin Juha Vesala Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/17/Kolumni%3A%20Topakat/2017221788509/68