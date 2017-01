Uutinen

Kolumni: Älä puhu niin kuin minä puhun Lasten lelut ovat jääneet vapaapäivänä jalan alle toisen kerran, kun oma äänensävy muuttuu. Miksi näiden pitää olla keskellä lattiaa? Tyhmä kysymys. Missäs legoja rakennettaisiin, jollei nimenomaan keskellä lattiaa? Lapset ja naapurin kaverit ovat viihtyneet pihaleikeissä melkein kaksi tuntia. Itse on viettänyt omaa aikaa tabletin ja kirjan äärellä ja saanut inspiraation siivota koko huusholli, ensimmäistä kertaa kunnolla joulun jälkeen. Matot ovat juuri lentämässä ulos, kun ulkoa tulee lauma lumisia lapsia sisälle. Mitä on sanottu, mihin ulkovaatteet laitetaan? Eikö juurikin jätetä lumisia kenkiä pitkin eteistä? Ja kuka kävi jo keittiössä asti! — Saadaanko ottaa sohvatyynyt ja rakentaa maja? kysyy pahaa aavistamaton viisivuotias. No ette saa, täällä siivotaan nyt! Laske kymmeneen, noin aluksi. Istu vaikka alas. Kuuntele itseäsi. Selvä, harmittaahan se, kun tehty suunnitelma ei toteudukaan täysin kuten suunnittelit. Tarvitsiko silti huutaa? Muistatko tehneesi päätöksen siitä, että ei uhkailla asioilla, joita ei kuitenkaan toteuteta? Kolmas lego tekee kipeää kantapään alla. Nyt nämä pois ennen kuin heitän ne kaatopaikalle! (Toinen lempipaikkamääre vastaavassa tilanteessa on maatakiertävälle radalle.) Lapsille tulee kinaa leluista. — Jos et tottele, niin tämä lähtee maatakiertävälle kaatopaikalle! yksi huutaa toiselle. Auts, nyt teki kipeää. Seinäkello putoaa lattialle, kun joku paiskaa oven kiinni. Enkö ole tästäkin varoittanut? Kuumissaan leikkivät lapset ovat riisuneet sukat ja vauhdin ehtii pysäyttää juuri ennen kuin joku hyppää huoneeseen, jonne kellon lasi on rikkoutunut. Yksi, kaksi, kolme... Hei, tämä toimii: Onneksi oli imuri jo valmiiksi esillä ja tämä huone vielä imuroimatta. Illalla lasten huoneissa on hiljaista ja kaksi väsynyttä puuhaajaa nukkuu. Toisen seinällä raksuttaa kello. Hyvin toimii ilman lasiakin. Kirjoittaja on toimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

