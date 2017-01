Uutinen

Kolumni: Muutama sekunti on ikuisuus Bongasin taannoin kiinnostavan uutisen Facebookista. Linkin avaaminen kesti kuitenkin niin kauan, että luovutin. Tuskastuin, ärryin, hermostuin. ”Mulla ei ole aikaa tällaiseen”, mietin jotakuinkin noin. Tässä tapauksessa kauan oli viitisen sekuntia. Odottaminen on joskus piinallista. Piinallisemmaksi se on muuttunut netin, tietokoneiden ja älypuhelinten aikana. Elämän rytmi on muuttunut entistä nopeammaksi. Jos rytmiin tulee katkos, pinna palaa. Oikeastaan se on hullua, koska teknologian kehitys on vähentänyt odottamista, kuten jonottamista. Verkossa voi hoitaa ilman ruuhkia niin pankki- ja veroasiat kuin monet ostokset. Ennen tapaamisajat lyötiin lukkoon ennakkoon — joko kasvokkain tai lankapuhelimitse. Jos toinen oli myöhässä, toinen vaihtoi jalkaa kadunkulmassa kiltisti. Ei ollut älypuhelinta, jolla lähettää Whatsapp-viestejä, päivittää Facebookia tai katsoa Youtube-videoita. Sitä vaan seistä törötettiin. Nykyisin myöhästymisestä tai saapumisesta ilmoitetaan viestillä tai ehkä jo vähän vanhanaikaisesti soittamalla ”ykköset” (merkkisoitto, johon ei ole tarkoitus vastata). Olisihan se ikävää, jos toinen joutuisi seisomaan kylmässä tyhjän panttina pari minuuttia. Sain ensimmäisen kännykkäni syksyllä 1999. En enää muista kunnolla, millaista elämä oli ilman mukana kuskattavaa luuria. Hatariin muistoihin on saattanut tulla kuorrute päälle. Ehkä myöhästyjää odotettiin tuolloinkin otsasuoni pullottaen. Se kestettiin, koska muuta vaihtoehtoa ei ollut. Odottamiseen liittyy eräs tilanne, joka herättää lämpimiä tunteita. Yksi jos toinen on lapsena huikannut auton takapenkiltä alkumatkasta: ”Ollaanko jo perillä?” Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/21/Kolumni%3A%20Muutama%20sekunti%20on%20ikuisuus/2017221807810/68