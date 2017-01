Uutinen

Kolumni: StanD uP eli SDP SDP:n puheenjohtajakiertue villitsee Suomea tammikuussa. Ehdokkaat korostivat linjaerojen olemattomuutta ja samalla myös oman linjan erinomaisuutta kilpailijoihin verrattuna. — Tervetuloa seuraamaan demarien sopuisaa ja toverillista puheenjohtajaystävyysottelua. Jotta saisimme hieman eloa tähän hommaan, olemme päättäneet järjestää ehdokkaille vitsikilpailun. Istuva puheenjohtaja Antti Rinne saa aloittaa. — Haluasin aluksi snoa, että ihmetlen niitä väittetä, että phuisin epäslvästi. Se ei pdä alkunkaan pakkaansa. Vitsi, vitsi! Noh, mitä eroa on Harakalla ja variksella? Harakka on vihreä. — Muistutan, että tässä yksimielisyyden ilmapiirissä emme puutu muiden ehdokkaiden ominaisuuksiin. — Ei se mikään ominaisuus ole, vaan poliittinen vamma. — Seuraavaksi päästämme ääneen Timo Harakan. — On se hyvä, että meille nuorillekin annetaan puheenvuoro tässä patavanhoillisessa puolueessa. Lähes kaksi kuukautta istuvaa puheenjohtajaa nuorempana kerron poliittisen tositarinan. — Antti Rinne, Erkki Tuomioja ja Antti Lindtman menivät ravintolaan. Tarjoilija tuli ottamaan tilaukset, jolloin Lindtman tilasi lehtipihvin ranskalaisilla. Tarjoilija kysyi: ”Mitenkäs vihannekset?”. Lindtman vastasi: ”Ne ottavat ihan samaa.” — Vastalause! Eikö ehtoihin kuulu, että täällä ei saa kertoa vanhoja vitsejä? Sitä paitsi ne ravintolaan menneet olivat Danny, Frederik ja Tapani Kansa, Rinne tuohtuu. — Tytti Tuppurainen, millaisella vitsillä sinä pyrit SDP:n puheenjohtajaksi? — Minä olen sitä mieltä, että SDP on aina kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolella oleva puolue, joka on osannut uudistua ajan haasteiden puristuksessa kiitettävällä tavalla. — Hahhahhahhah! Tämä oli ehdottomasti illan paras vitsi! — Lopuksi tarkastamme somesta, kuinka tenttimme on kiinnostanut suurta yleisöä. Meillä on ollut Facebookissa ja Twitterissä 7 seuraajaa, joista yksi on alle 70-vuotias ja kolme yli 18-vuotiasta. Janne Rönkkö Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/23/Kolumni%3A%20StanD%20uP%20eli%20SDP/2017221796908/68