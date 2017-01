Uutinen

Kolumni: Megasuperluokan uudistuksia Taas pukkaa isoa mullistusta. Tällä kertaa liikenteeseen. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sai viime viikolla suomalaiset takajaloilleen esiteltyään selvityksen liikenneverkon ja autoilun tulevaisuudesta. Esiin ei tainnut astua yhtään idean puolustajaa, ei edes hallituskumppaneista. Pääministeri vähän puolusteli virkansa puolesta. Ihan oikeutetusti Berner muistutti viikonloppuna, että tästähän oli puhetta hallitusneuvotteluissa. Onneksi nyt näyttää siltä, että liikenneselvitys ei ihan heti etene. Siinä on niin monta kysymysmerkkiä ja outoa kohtaa, että vielä on paljon selvitettävää ja tarkennettavaa. Siis muutakin kuin valvontatekniikka. Kun kukaan ei ymmärrä miten valvonta eli seuranta toimisi, kuka valvoisi ja kuka maksaisi kustannukset, on hankkeen vastustus ihan luonnollinen seuraus. Liikenneverkkoselvitys on jatkoa uudistuksille, jotka ovat megasuperluokkaa. Sote-härdelli kuuluu samaan sarjaan. Työskentelytapa on sellainen, että sekoitetaan kaikki kortit ja yritetään sitten saada ne jonkinlaiseen järjestykseen. Aina jotain jää yli tai joku kortti puuttuu. Pelin tuoksinassa kuvitellaan, että raha lisääntyy, kun se laitetaan uudenlaisiin nippuihin. Tiedän, että niin ei käy. Tunnustan olevani sen sortin konservatiivi, että mieluiten muuttaisin maailmaa samalla tavalla kuin norsu syödään, pala kerrallaan. Kun on epäkohta, korjataan se. Ja sitten seuraavan ongelman kimppuun, mutta ei ihan kaikkea kerralla. Esimerkiksi Bernerin selvityksessä olisi voinut keskittyä siihen yhtiöittämiseen. Valtavien uudistusten tekeminen kestää vuosia, siirtymävaihe jatkuu ja maksaa eikä lopputulos todennäköisesti ole sellainen kuin haluttiin. Liikenneverkkoselvitys on hyvä esimerkki siitä, että se näyttää konkreettisesti, että asioita voi tehdä täysin toisella tavalla. Aina on olemassa vaihtoehto. Maailmassa ei ole vain yhtä totuutta. Kuitenkin joskus on päätettävä, mikä on meidän vaihtoehtomme ja mentävä sitä kohti askel kerrallaan. Laila Sairo Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

