Uutinen

Kolumni: Karsittaisiin kunnolla Ruotsalaiset tekevät tämänkin paremmin. Spektaakkelimaisella Melodifestivalen-kiertueella on tänä vuonna mukana 43 artistia. Osakilpailut käynnistyvät ensi viikolla Göteborgista ja jatkuvat Malmössä, Växjössä ja Skellefteåssa. Sitten on vielä Toinen tilaisuus -semifinaali, johon pääsevät jo kertaalleen karsitut kappaleet. Finaali juhlitaan Tukholmassa 11. maaliskuuta. Voittaja edustaa viisuhullua Ruotsia Eurovision laulukilpailussa. Melodifestivalen on malliesimerkki todellisesta sarjashow’sta. Suurta yleisöä lämmitellään televisioiden ääressä viikosta toiseen, ja varsinainen finaali on valtava, yhteinen ruutukokemus. Suomen euroviisuedustaja valitaan ensi lauantaina. Show on nimeltään UMK eli Uuden musiikin kilpailu. Siellä kisaavat jotkut kappaleet, jotka eivät näin äkkiseltään tule mieleen. Ei semifinaaleja, joista saisi äänestää kilpailijaa jatkoon. Ei odotusten nostattamista ja alati kasvavaa innostusta. Vain tuo yksi lähetys. Jos haluat tutustua kisabiiseihin etukäteen, katso netistä. Kuulostaa ehkä hassulta nurinalta aikana, jolloin lähes minkä tahansa ohjelman voi katsoa verkosta milloin huvittaa. Mutta sepä se. Kollektiivinen tv-hurma on yhä harvinaisempaa herkkua. Juuri sellaista euroviisut on perinteisesti tarjonnut. Viisuissa vetoaa yltiöpäinen yhteisöllisyys. UMK-tuottaja Anssi Aution mukaan viisuedustaja etsitään tänä vuonna yhtenä iltana pääosin kustannussyistä. Suurten areenoiden vuokrat ovat kovat. Tv-studioiden olosuhteet taas eivät mahdollista erityisen näyttäviä karsintoja. Siksi luvassa on yksi suuri show Espoon Metro-areenalla, ja lämmittely hoituu modernisti verkossa. Menköön nyt tämän kerran. Kunhan ei lähdetä Itävallan, Irlannin, Hollannin, Kreikan ja Montenegron tielle. Sikäläiset televisiokanavat valitsivat viisuedustajansa tänä vuonna omin päin. Tiina Aho Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/25/Kolumni%3A%20Karsittaisiin%20kunnolla/2017221821667/68