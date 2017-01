Uutinen

Kolumni: Laukeaako soten pattitilanne Kouvolassa? Kouvolan kaupunginhallitus on maanantaina ison ratkaisun äärellä: riittääkö tällä viikolla neuvoteltu Kymenlaakson erikoissairaanhoidon työnjako turvaamaan kouvolalaisille riittävät erikoissairaanhoidon palvelut vai ei? Nykyisen kaltaista yhteispäivystystä Kouvola ei uuden terveydenhuoltolain mukaan saa, se kaupungissa on jo ymmärretty. Kouvola ei voi ohittaa lakia. Pykälien tulkinnassa sosiaali- ja terveysministeriö voi kuitenkin joustaa, jos halua löytyy. Joustoa tarvitaan, jotta Kouvolan tavoittelema akuuttilääketieteen päivystys saa riittävän erikoissairaanhoidon tuen. Jos kaupunginhallitus sanoo kyllä, maakunnassa vallinnut pattitilanne voi laueta. Silloin Kouvola saa osansa julkisen palvelun erikoissairaanhoidosta. Tämä sillä edellytyksellä, että ministeriö antaa poikkeusluvan Kouvolan akuuttipäivystyksen mallille. Jos kaupunginhallitus sanoo ei, jää avoimeksi, mikä on vaihtoehto. Pystyykö mahdollinen kaupungin yhteisyritys yksityisen yhtiön kanssa pelastamaan kouvolalaisten palvelut? Voiko maakunta maksaa kouvolalaisen potilaan erikoissairaanhoitoa yhteisyrityksessä? Omalla tai vakuutusyhtiön rahalla sinne totta kai pääsisi. Karvas totuus on, että mikään kunta Kymenlaaksossa ei säilytä nykyisiä palveluja. Maakunnan suunnitelmissa on esimerkiksi lakkauttaa Haminan ja Karhulan sairaalat. Sote-uudistus karsii sairaiden, iäkkäiden ja vammaisten laitoshoitopaikkoja. Kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluja lisätään, samoin digitaalisia palveluja. Digiajan mullistusta kuvaa hyvin Turun yliopistosairaalan tutkimus. Siinä selvitetään, pystyvätkö vanhemmat ottamaan älypuhelimeen kiinnitetyn korvalampun avulla lapsen korvakäytävästä videota, joka on riittävän laadukasta korvatulehduksen diagnostiikkaan. Onnistuessaan tämä vähentäisi lääkärikäyntejä. Johanna Värjä Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja.

