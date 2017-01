Uutinen

Kolumni: Hikeä pukkaa Urheilu on rankkaa hommaa. Harjoittelu, kilpailut ja palautuminen vaativat tarkkaa aikataulutusta. Ylikunto vaanii liikaa rehkivää tai vire voi kadota, jos ottaa välillä löysin rantein. Ei ole helppoa penkkiurheilijallakaan. Kiinnostavat lajit voivat osua samaan ajankohtaan. Jos kisat käydään maapallon toisella laidalla, sattuvat maukkaimmat taistot suomalaisittain yön tunteihin. Eurooppalaisissa kisoissa taas seuraamista rajoittaa työ, etenkin vuorotyö. Nykyteknologia mahdollistaa urheilu- ja muidenkin tapahtumien seuraamisen kaikkialla ja kaiken aikaa tietokoneella, televisiolla, tabletilla ja kännykällä erilaisten nettipalveluiden ja sovellusten avulla. Jos ennen ärsytti säätilan aiheuttama häiriö antennitelevision näkyvyydessä, nyt lentelee ärräpäitä wifi-yhteyden katketessa tai mobiilikentän hyytyessä juuri ratkaisevalla hetkellä. Muistan hetket vuosien takaa, kun kesämökillä piti mennä juuri tiettyyn kohtaan tonttia, että sai varhaisimmilla muutaman kilobitin mobiiliyhteyksillä avattua Wimbledonin tennisturnauksen seurantasivun ja vilkaistua miten Jarkko Niemisen peli etenee. Pitkään ei yhteyttä voinut pitää auki, ettei tiedonsiirron katto tullut vastaan ennen pelin loppumista. Nyt mietin, kuinka monta laitetta pitää virittää tulevina päivinä yhtä aikaa auki, että pystyn seuraamaan livenä, miten Henri Kontinen parinsa kanssa pärjää Melbournen loppuottelussa ja päihittääkö Carolina Kostner nuoret venäläiset Ostravassa. Maastohiihdossakin kisataan viikonloppuna, onneksi ampumahiihdossa taitaa olla tauko. Vaikka puhelimen ruudulta pystyy tihrustamaan tapahtumien kohokohdat, on penkkiurheilijan kokemus paras livenä tapahtumapaikalla. Taitoluistelun MM-kotikisoihin onkin siksi jo liput hankittu ja talviloma anottu. Urheiluharrastukseltani puuttuu enää sponsori — kalliiksi nimittäin käyvät niin kunnolliset verkkoyhteydet ja kaikki tarvittavat kanavapaketit kuin livekisojen liputkin. Vanha totuus pätee tässäkin: harrastukset maksavat. Kirjoittaja on uutistuottaja Kaakon Viestinnässä.

