Päätoimittajalta: Kun palvelun tarjoaa yhtiö Olipa osuva näytelmä! Kouvolan teatterissa viikko sitten ensi-iltansa saanut Vakavuusongelma kertoo koskettavasti ja hauskasti työelämän muutoksesta nyky-Suomessa. Näytelmässä kaupungin rakentamispalvelun työntekijät tekevät uuden asuinalueen viemäröintiä. Työt eivät oikein edisty epävakaan maaperän takia. Lisäksi edessä on kunnallisen toiminnan yhtiöittäminen. Näytelmässä tämä tarkoittaa melko suoraviivaisesti tehostamista — väen vähentämistä ja suurempien voittojen hakemista. Kouvolassa aika moni kuntalaisille palveluja tuottava toiminto oli vielä viime vuonna yhtiöitetty. Osakeyhtiöistä on edelleen useita esimerkkejä: sähköä myy ja jakelee KSS, jätehuollosta vastaa yhtenä toimijana Kymenlaakson Jäte ja vettä toimittaa Kouvolan Vesi (joka muuten konsultoi teatteria näytelmää työstettäessä). Liikelaitoksia Kouvolassa ovat olleet esimerkiksi tekninen tuotanto sekä tilaliikelaitos. Ne kuitenkin lakkautettiin viime vuoden lopussa ja sulautettiin takaisin kaupungin toiminnaksi. Kehitys kulki siis oikeassa elämässä eri suuntaan kuin näytelmässä. Entä ne voitot? Esimerkiksi KSS:n liikevoitto oli vuonna 2015 noin kahdeksan prosenttia, ja se maksoi omistajalleen Kouvolan kaupungille viiden miljoonan euron osingot. Samana vuonna liikelaitosten puolelta löytyi paljon pienempi ja yllättäen myös huomattavasti suurempi suhteellinen voitto. Teknisen tuotannon liikevoittoprosentti oli toissa vuonna vain 1,2, mutta tilaliikelaitoksen peräti 17. Moni pörssiyhtiö iloitsisi vastaavasta luvusta. Tilaliikelaitos tuloutti 2015 kaupungille kuusi miljoonaa euroa. Liikelaitokset olivat tiukasti kaupungin määräysvallassa, yhtiöt toimivat itsenäisesti. Yhtiöitettyjen palvelujen voittoja syytetään toisinaan kuntien keräämiksi piiloveroiksi. Yhtä usein voittoja perustellaan varautumisella investointeihin. KSS investoi sähköverkkoon, ja lakkautetun tilaliikelaitoksen voittoja on puolestaan jemmattu Ratamo-keskuksen rakentamiseen — silloin kun kyseessä oli vielä Kouvolan oma hanke. Kuluneella viikolla Ratamo-keskuksen rakentaminen alkoi taas vaikuttaa mahdolliselta. Jos keskus rakennetaan, siellä tarjotut palvelut on yhtiöitetty. Jatkossa maakunnan liikelaitos tuottaa sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut. Maakunnan julkiset peruspalvelut tuotetaan sote-keskuksissa, jotka ovat liikelaitoksen osakeyhtiöitä. Parin vuoden päästä nähdään, mitä yhtiöittäminen tarkoittaa sote-maailmassa. Vaikkei Vakavuusongelma käsittele sote-ratkaisuja tai Ratamoa, näytelmän muutamasta repliikistä tulee huvittavia mielleyhtymiä. Kun yksi päähenkilöistä siunailee maan epävakautta ja huikeaa kosteusprosenttia, tulee väkisinkin mieleen yksi Kouvolan pitkäaikainen rakennushanke — sekä vaikkapa Kouvolan Sanomien verkossa käytävä keskustelu siitä, millaiselle maalle kannattaa rakentaa. Lue koko uutinen:

