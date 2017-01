Uutinen

Kolumni: Introvertti on ahtaalla Sain tehtäväkseni jututtaa kuuluisaa tubettajaa Sanomalehti opetuksessa -teemaviikkoa varten. Selailin aikani suosituimpia suomalaisia tubettajia, ja ruudulta hyökynyt energisyyden aalto oli keski-ikäiselle, keskivartalolihavalle miehelle lannistava. Liikaa positiivista energiaa liian aikaisin aamusta. Teki mieli mennä takaisin peiton alle nukkumaan. Sääli, että olin jo konttorilla. Muistan, kuinka aikoinaan yhdysvaltalaisia pidettiin jotenkin yltiöiloisina ja aina esiintymisvalmiina. Nyt tuntuu siltä, että Suomen uusi sukupolvi on kasvanut suoraan mediaan. Tulee tunne, että alle 25-vuotiaiden ryhmässä ei ole enää esiintymiskammoisia, vaan kaikki haluavat jakaa kaiken maailman kanssa. Ja hyvä niin. Suomalaiset ovat taipuvaisia murjottamiseen. Itsensä vähättely, takariviin piiloutuminen, tuhkan päällensä ripottelu ja leuan rintaan istuttaminen masentuneesti pettymyksestä toiseen raahautuessa ovat monille totuuksia, ei vitsejä. On hyvä, että uusi sukupolvi ei näytä näitä perinteisiä murjottamisen merkkejä. Mutta se on vain näkyvä osuus. Eihän Suomen nuorista suurin osa ole tubettajia tai muuta ekstroverttisen iloista väkeä. Itsekin muistan yläkoulusta ja lukiosta lähinnä piinaavan esiintymiskammon. Nuoriso-ohjaajien mukaan nuoret eivät ole paljoa muuttuneet vuosien aikana. Ainoastaan ympäristö on muuttunut radikaalisti. Nykyään avoimet ja itsestään ääntä pitävät tuntuvat pääsevän pidemmälle. Tätä pohjaa vasten tulee tunne, että introvertit ovat entistä ahtaammalla. Toivottavasti tulevaisuudessa myös introverttia hiljaisuutta osataan arvostaa, eikä sitä nähdä negatiivisessa valossa. Kunhan tulevaisuudessa työpaikkaa ei ole pakko hakea itsestään kertovalla iloisella esittelyvideolla, kaikki on hyvin. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

