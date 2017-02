Uutinen

Kolumni: Bakteeri pakotti Avaa jo silmäsi, torvi, ja tajua! Kaikki tuntuvat huutavan sitä nykyään. Etenkin netissä, päivänpolttavista aiheista. Herrat ja narrit yhtä lailla. Luen mielelläni ihmisen käyttäytymistä koskevia tiedeuutisia. Ja mitä useamman lukee, sitä omituisemmalta tuntuu. Että kuka tässä lopulta on ohjaksissa? Esimerkiksi tuore Viisas vatsa -kirja sanoo, että ihmisen ”suolisto mikrobeineen pystyy vaikuttamaan ihmisen tunteisiin, kipuherkkyyteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja päätöksiin”. Koko systeemi saattaa mennä sekaisin ihan mitättömästä pikkustressistä. Siitä, että herätyskello soi kesken unien. Jos suolistossa jylläävällä bakteeriparvella (pahoittelen epätarkkuutta) on huono päivä, sinä teet ihan erilaisia päätöksiä kuin parven hyvänä päivänä. Muutama suomalaistutkijakin uskoo, että sairauksia — myös mielen puolella olevia — voisi hoitaa suolen mikrobistoa muokkaamalla. Sillä nykysuolistoja vaivaa yksipuolisuus. Niissä ei ole sellaisia öttiäisiä, joita saisi kanoja halailemalla ja multaisia porkkanoita syömällä. Ehkä nettisättijöille voisi tarjota köyhän miehen vihanhallintakursseja. Parin päivän possunhalaus- ja maantongintaterapiaa. Tai tarpeeksi kesämökillä oloa, ilman mukavuuksia. Mutta ei suolistokaan kai kaikkea säätele. Maailmassa on karkeasti ottaen kahdenlaisia ihmisiä. Konservatiivisia ja uudistusmielisiä. Perusluonne on kirjoitettu ihmisen aivokuoren paksuuteen, kertoo tammikuussa julkaistu tutkimus. Paksukuoriset ovat neuroottisia, ohutkuoriset avoimia. Jo aiemmin on tutkittu että ne aivot, joissa on iso mantelitumake, tuntevat enemmän pelkoa ja kannattavat konservatiivisia arvoja — ja pistävät kantajansa käyttäytymään vihaisemmin, jos tilanne tuntuu uhkaavalta. Ketä siis syyttää, jos raivostuu Twitterissä? Bakteeri pakotti, mantelitumake aiheutti, en voinut sille mitään? No, mitäs läksit. Vaikkei tuntemuksiaan voi valita, tekonsa voi. Kirjoittaja on toimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

